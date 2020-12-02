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Встречался ли с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным Путин, стало известно

16:55 02.12.2020 Фото: кремлин.ру
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Кудрин в социальных сетях написал, что заболел коронавирусом. В Совете Федерации в среду заявили, что Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом.

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Путин не встречался с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Президент РФ Владимир Путин не проводил личных встреч с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Валентиной Матвиенко, которая самоизолировалась из-за контакта с заразившимся COVID, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кудрин в социальных сетях написал, что заболел коронавирусом. В Совете Федерации в среду заявили, что Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом.

На вопрос, проводил ли Путин личные встречи с Матвиенко и Кудриным, Песков ответил отрицательно.

"Нет", - сказал он.
Пресс-секретарь президента также добавил, что оперативные совещания Совбеза, где участвовала Матвиенко, проводились в режиме видеотрансляции.

Источник: РИА Новости

коронавирус президент Владимир Путин Алексей Кудрин
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