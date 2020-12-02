Встречался ли с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным Путин, стало известно

Кудрин в социальных сетях написал, что заболел коронавирусом. В Совете Федерации в среду заявили, что Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом.

Путин не встречался с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным

Президент РФ Владимир Путин не проводил личных встреч с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Валентиной Матвиенко, которая самоизолировалась из-за контакта с заразившимся COVID, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кудрин в социальных сетях написал, что заболел коронавирусом. В Совете Федерации в среду заявили, что Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом.

На вопрос, проводил ли Путин личные встречи с Матвиенко и Кудриным, Песков ответил отрицательно.



"Нет", - сказал он.Пресс-секретарь президента также добавил, что оперативные совещания Совбеза, где участвовала Матвиенко, проводились в режиме видеотрансляции.

Источник: РИА Новости