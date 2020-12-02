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Новая мощнейшая вспышка взорвалась на солнце: Магнитная буря начнется уже сегодня, 2 декабря 2020 года

16:25 02.12.2020 Фото: lebedev.ru
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Скорее всего, в ближайшие 3 дня метеозависимым людям придется не сладко.

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Магнитные бури зачастую приносят не мало неудобств метеочувствительным людям
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Новая мощнейшая вспышка взорвалась на солнце: Магнитная буря начнется уже сегодня, 2 декабря 2020 годаМагнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на последнюю неделю ноября 2020Ещё 6 новостей

Магнитные бури, то и дело, приносящие немало неудобств метеозависимым людям дали отдохнуть особо чувствительным гражданам. Прошлая магнитная буря держала свои позиции 5 дней и закончилась 27 ноября.
Прогнозы магнитных бурь на декабрь не предвещали новых сильных всплесков геомагнитного колебания в начале первого месяца зимы, но 30 ноября, на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 3 года. Данной вспышке были присвоены баллы М4.4. Это значит, что вспышка достигла практически максимальных значений из возможных. Последний раз космические детекторы рентгеновского излучения регистрировали такую вспышку осенью 2017 года. Но ученые подчеркивают, что в реальности сила вспышки могла быть намного больше, так как центр взрыва находился на обратной стороне Солнца, которая не видна с поверхности Земли.
Возможно, что данный Солнечный взрыв достиг высшего класса значений Х, просто техника не смогла правильно зарегистрировать полученные результаты.

Скорее всего, в ближайшие 3 дня метеозависимым людям придется не сладко, ведь, как известно, все они страдают от отравляющих жизнь симптомов: бессонницы, головных болей, скачков артериального давления, тошноты, апатии, тахикардии и ужасной слабости во всем организме. Многие начали чувствовать недомогание еще вчера, 1 декабря.

Что делать уже сейчас, если вы склонны к метеозависимости?
1. Проверьте наличие всех лекарств, которые вы применяете обычно. Если у вас есть хронические заболевания, обязательно держите все препараты под рукой.
2. Лучше заранее выпить расслабляющий травяной чай, например с мятой, мелиссой. Это позволит отпустить ситуацию и не накручивать себя. При метеочувствительности так же рекомендованы чаи с душицей, элеутерококком, зверобоем.
3. Откажитесь от тяжелой пищи и сладких газированных напитков. Пейте больше чистой воды.
4. Постарайтесь найти время на пешую прогулку. Свежий воздух позволит насытить сосуды и организм кислородом, что может положительно сказаться на общем самочувствие и позволит более активно противостоять геомагнитным всплескам.
5. Не паникуйте, буря обязательно закончится, и состояние организма придет в норму.
Следующую магнитную бурю синоптики уже прогнозируют в 20 числах декабря.

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