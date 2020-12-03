03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Диета против COVID: Как правильно питаться во время пандемии?

08:00 03.12.2020 Фото: pixabay
0

Не следует забывать о специях. Красный и черный перец, куркума, имбирь, пряные травы - они могут и должны быть включены в рацион, с оговоркой на сопутствующие заболевания.

% name% title
Не следует забывать о специях. Красный и черный перец, куркума, имбирь, пряные травы - они могут и должны быть включены в рацион, с оговоркой на сопутствующие заболевания.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Обработка квартиры от коронавируса: что делать, если в доме есть заболевшийДиета против COVID: Как правильно питаться во время пандемии?Ещё 716 новостей

С пандемией COVID-19 не стоит отодвигать здоровый образ жизни на второй план.

Врачами разработано много диет, но существует ряд правил для всех кто увлекается здоровым питанием. Главное помнить, что нет совершенно здоровых продуктов и нет абсолютно вредных.

В первую очередь еда должна быть разнообразной.

- Нельзя ограничиваться одним-двумя сортами ни в одной группе продуктов. Крупа - это не только гречка или рис. Это и разные виды пшеницы - цельная, дробленая, полба, кускус, булгур. Каждый из видов чем-то хорош, заявила kp.ru врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

Овощи - это не только помидоры, огурцы и сладкий перец. В рационе должны быть волокнистые овощи. Любые виды капусты - белокочанная, пекинская, брокколи, кольраби, брюссельская. Ягоды полезны не только витаминами, но и полифенольными соединениями с выраженными антиоксидантными свойствами.

- Разнообразить надо и орехи и семечки. Хоть они и калорийны, но несут в себе почти весь запас витаминов, за исключением В12, пожалуй, аскорбиновой кислоты и витамина D. Плюс, в них есть полиненасыщенные кислоты, в основном, омега-6. И почти все микроэлементы, которые нам нужны. Тыквенные семечки - цинк. Миндаль и кедровые орехи - магний. Кальция больше всего в кунжуте. Даже в пармезане в разы меньше кальция, - утверждает Пугачева.

Что касается рыбы, диетолог рекомендует употреблять и жирные, и нежирные сорта. Одни нам нужны, как источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, другие - как богатые фосфором, кальцием, йодом и полноценным легкоусвояемым диетическим белком.

Наблюдения диетологов диктуют употребление красного мяса - говядины, телятины, свинины и красные места птицы - не больше 150 граммов в неделю. Не следует забывать о специях. Красный и черный перец, куркума, имбирь, пряные травы - они могут и должны быть включены в рацион, с оговоркой на сопутствующие заболевания.

диета пандемия правильное питание
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильно питаетесь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чем заняты ребята во внеурочное время в Экономическом лицее?
08:15 03-12-2020
Чем заняты ребята во внеурочное время в Экономическом лицее?
Обработка квартиры от коронавируса: что делать, если в доме есть заболевший
08:15 03-12-2020
Обработка квартиры от коронавируса: что делать, если в доме есть заболевший
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 3 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 03-12-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 3 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
Диета против COVID: Как правильно питаться во время пандемии?
08:00 03-12-2020
Диета против COVID: Как правильно питаться во время пандемии?
Замечательные поздравительные картинки с Днём Юриста 3 декабря 2020 года
07:50 03-12-2020
Замечательные поздравительные картинки с Днём Юриста 3 декабря 2020 года
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 декабря 2020 в России и мире
07:40 03-12-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 декабря 2020 в России и мире
Сердечные поздравление с Днем инвалидов 3 декабря 2020 года
07:33 03-12-2020
Сердечные поздравление с Днем инвалидов 3 декабря 2020 года
БердскЛовят пассажиров с "голыми" лицами чиновники с замминистра Невежиным в Бердске утром 3 декабря 2020. На какой остановке?
07:30 03-12-2020
Ловят пассажиров с
Какой сегодня церковный праздник? Что нужно обязательно делать 3 декабря 2020 года
07:20 03-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что нужно обязательно делать 3 декабря 2020 года
У кого именины 3 декабря по церковному календарю?
07:10 03-12-2020
У кого именины 3 декабря по церковному календарю?