Диета против COVID: Как правильно питаться во время пандемии?

Не следует забывать о специях. Красный и черный перец, куркума, имбирь, пряные травы - они могут и должны быть включены в рацион, с оговоркой на сопутствующие заболевания.

Не следует забывать о специях. Красный и черный перец, куркума, имбирь, пряные травы - они могут и должны быть включены в рацион, с оговоркой на сопутствующие заболевания.

С пандемией COVID-19 не стоит отодвигать здоровый образ жизни на второй план.

Врачами разработано много диет, но существует ряд правил для всех кто увлекается здоровым питанием. Главное помнить, что нет совершенно здоровых продуктов и нет абсолютно вредных.

В первую очередь еда должна быть разнообразной.

- Нельзя ограничиваться одним-двумя сортами ни в одной группе продуктов. Крупа - это не только гречка или рис. Это и разные виды пшеницы - цельная, дробленая, полба, кускус, булгур. Каждый из видов чем-то хорош, заявила kp.ru врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

Овощи - это не только помидоры, огурцы и сладкий перец. В рационе должны быть волокнистые овощи. Любые виды капусты - белокочанная, пекинская, брокколи, кольраби, брюссельская. Ягоды полезны не только витаминами, но и полифенольными соединениями с выраженными антиоксидантными свойствами.

- Разнообразить надо и орехи и семечки. Хоть они и калорийны, но несут в себе почти весь запас витаминов, за исключением В12, пожалуй, аскорбиновой кислоты и витамина D. Плюс, в них есть полиненасыщенные кислоты, в основном, омега-6. И почти все микроэлементы, которые нам нужны. Тыквенные семечки - цинк. Миндаль и кедровые орехи - магний. Кальция больше всего в кунжуте. Даже в пармезане в разы меньше кальция, - утверждает Пугачева.

Что касается рыбы, диетолог рекомендует употреблять и жирные, и нежирные сорта. Одни нам нужны, как источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, другие - как богатые фосфором, кальцием, йодом и полноценным легкоусвояемым диетическим белком.

Наблюдения диетологов диктуют употребление красного мяса - говядины, телятины, свинины и красные места птицы - не больше 150 граммов в неделю. Не следует забывать о специях. Красный и черный перец, куркума, имбирь, пряные травы - они могут и должны быть включены в рацион, с оговоркой на сопутствующие заболевания.