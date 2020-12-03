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"В медицине у нас полный провал": Потребуют ответы на "чудовищные" вопросы от главврача ЦГБ Аллы Дробинской депутаты Бердска

16:32 03.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане, заболевшие СOVID-19, не могут попасть к врачам, что доставляет значительное неудобство.

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Собираются спросить об уровне медицины у главврача Дробинской совет депутатов Бердска
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Совет депутатов возмущен недоступностью и чудовищным состоянием медицины в Бердске. На следующий комитет хотят пригласить главврача ЦГБ Бердска Аллу Дробинскую. Это решение было озвучено 3 декабря на заседании комитета депутатов по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству.

Вопрос на обсуждение был поднят депутатом Михаилом Гоголем.

- Пандемия, к которой мы оказались не готовы, происходит в масштабах города. Вообще как у нас в обеспечении медицинскими услугами в Бердске в перспективе? Сейчас это у нас все провалилось. Это ведь, тоже я считаю, часть плана социально-экономического развития Бердска. Вот сейчас я считаю у нас провал полный,- высказался депутат Михаил Гоголь.

- В чем провальность? - спросила начальник управления социально-экономического развития администрации Бердска Юлия Бадрина.

- Из-за недоступности оказания обязательных медицинских услуг нашему населению,- ответил Гоголь.

- Дело же не в недоступности, а может быть в том, что большое количество людей заболело единоразово и существует невозможность оказания услуги? Она доступна, медицина,- отметила Юлия Олеговна.

- Мы с вами говорим о том, что для человека, который не смог попасть к врачам. Для него она недоступна. Суть в том, что город оказался не готов,- резюмировал Михаил Владимирович.

После обсуждения депутаты пришли к решению пригласить на следующий комитет главврача ЦГБ Бердска Аллу Дробинскую с целью разъяснения предоставления медицинских услуг населению.

депутаты комитет депутатов пандемия совет депутатов Михаил Гоголь Алла Дробинская Юлия Бадрина
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От редакции

По медицине провал?

Аноним, 03 декабря 2020 16:44
НВР:
Вот именно УСЛУГА, а не медицинская помощь, это типа сходить в парикмахерскую, тоже услуга...

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