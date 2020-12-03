Каким категориям семей с детьми и пенсионерам придут выплаты к Новому году. Список

На региональном уровне за счёт местного бюджета предоставляются новогодние подарки для льготников. В основном такая мера поддержки предусматривается для детей из малообеспеченных семей. А кому еще раздадут подарки?

Пособия к празднику. Кто может рассчитывать на доплаты к Новому году

Малообеспеченные, семьи с детьми, инвалиды и пенсионеры могут получить подарки и деньги к Новому году. Лайф выяснил, кому положены выплаты перед праздником и как их получить.

Выплаты на детей к Новому году

На региональном уровне за счёт местного бюджета предоставляются новогодние подарки для льготников. В основном такая мера поддержки предусматривается для детей из малообеспеченных семей.

— В некоторых регионах вместо подарков могут предоставлять денежные выплаты, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Суммы обычно колеблются в пределах одной-двух тысяч рублей. Обо всех мерах поддержки и выплатах к праздникам можно узнать в местных органах соцзащиты.

— Как правило, помощь предоставляют нуждающимся детям — инвалидам, сиротам, ребятам из малообеспеченных семей. В некоторых регионах подарки или доплаты могут выдать на ребёнка, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей. Большинство программ рассчитано на детей от трёх до 14 лет, но бывают и другие возрастные ограничения, — пояснила Оксана Красовская.

В некоторых регионах подарки или эквивалентную им денежную компенсацию можно получить только после подачи заявления. К нему нужно приложить документы, которые подтверждают льготный статус ребёнка. Сроки подачи заявлений ограниченны. К тому же они различаются в зависимости от региона. Обычно документы заканчивают принимать с 5 по 10 декабря.



Доплаты к пособиям для инвалидов

В декабре во многих регионах отдельные доплаты получают инвалиды. Деньги могут выплачиваться сразу к двум датам — это Новый год и Международный день инвалидов (3 декабря). Суммы выплат заметно различаются в зависимости от региона. Обычно они составляют от 2 тыс. до 10 тыс. рублей в общей сложности.

Доплаты перечисляются накануне праздника. Причём никаких заявлений писать не надо. Деньги переведут автоматически.

— Сейчас есть законодательные инициативы, которые предусматривают единовременные выплаты к Новому году. Они положены малоимущим категориям граждан. Назывались даже суммы — порядка 10 тыс. рублей. Правда, пока ещё никаких конкретных решений принято не было. Возможно, они будут позже, — рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Он отметил, что в случае необходимости можно получить адресную помощь. На неё имеют право малообеспеченные люди. В частности, в декабре можно получить компенсацию за расходы, которые были в этом году.

К примеру, льготники могут рассчитывать на возмещение трат на ремонт. Правда, вернут не всю сумму. В разных регионах размер компенсаций различается. Как правило — в пределах 50 тыс. рублей. Тем не менее это может быть хорошим бонусом к Новому году.



Предновогодние подарки и доплаты к пенсии

Пенсионеры могут получить к Новому году бытовую технику, в частности телевизор, или другую необходимую вещь. Это адресная помощь. Положена она не всем. Чтобы стать обладателем такого подарка, нужно обратиться в местные органы соцзащиты. Список техники, которую можно получить бесплатно, различается в зависимости от региона. Как правило, такую помощь оказывают одиноким и малоимущим пенсионерам.

— Некоторые пожилые люди могут получить к Новому году выплаты от бывших работодателей. Сейчас во многих крупных компаниях есть программы социальной поддержки бывших сотрудников, проработавших там не менее 15−20 лет. Они могут быть разными. Кто-то делает небольшие ежемесячные выплаты, а кто-то — более ощутимые перечисления к праздникам. В том числе и к Новому году, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По словам юриста, подобные выплаты в большинстве случаев полагаются только неработающим пенсионерам. Если экс-сотрудник официально устраивается на работу, он теряет право на получение материальной поддержки. Доплаты к Новому году могут составлять в среднем от 1 тыс. до 50 тыс. рублей. Суммы значительно различаются в зависимости от благосостояния компании и той должности, с которой бывший сотрудник ушёл на пенсию.

Источник: life.ru