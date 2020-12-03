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Массовую вакцинацию объявил мэр Собянин с 4 декабря в Москве

17:41 03.12.2020 Фото: pexels.com
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Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря.

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Начиная с 4 декабря. Запись на вакцинацию от Covid-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Президент России Владимир Владимирович Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от ковида. И в первую очередь, обеспечить прививками граждан из групп риска.

В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.

Поэтому, по согласованию с Правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г.

В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять.

Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря.

Вся информация на портале mos.ru с завтрашнего дня.

Источник: sobyanin.ru

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия Сергей Собянин
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