Кто и когда первыми получат прививку от COVID-19 в Новосибирской области, ответил глава минздрава

Новосибирская область полностью готова к вакцинации от коронавируса, заявил Хальзов

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что регион полностью готов к масштабной вакцинации. Об этом он рассказал на брифинге 3 декабря.

-Мы полностью готовы к началу вакцинации, поэтому мы ждет поставку вакцины на территорию Новосибирской области. Как она появится, мы сразу начнем эту работу, – сказал Хальзов.

По его словам, количество доз, которые поступят в Новосибирскую область, пока неизвестно. Но первыми прививку от коронавируса получат медицинские работники.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне президент Путин объявил о масштабной вакцинации от коронавируса в России со следующей недели. И первыми прививки поставят учителям и медикам.