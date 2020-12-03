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Кто и когда первыми получат прививку от COVID-19 в Новосибирской области, ответил глава минздрава

18:09 03.12.2020 Фото: Nso.ru
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По словам Хальзова, регион полностью готов к масштабной вакцинации, которую накануне объявил президент Путин.

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Новосибирская область полностью готова к вакцинации от коронавируса, заявил Хальзов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Кто и когда первыми получат прививку от COVID-19 в Новосибирской области, ответил глава минздраваМассовую вакцинацию объявил мэр Собянин с 4 декабря в МосквеЕщё 733 новостей

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что регион полностью готов к масштабной вакцинации. Об этом он рассказал на брифинге 3 декабря.

-Мы полностью готовы к началу вакцинации, поэтому мы ждет поставку вакцины на территорию Новосибирской области. Как она появится, мы сразу начнем эту работу, – сказал Хальзов.

По его словам, количество доз, которые поступят в Новосибирскую область, пока неизвестно. Но первыми прививку от коронавируса получат медицинские работники.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне президент Путин объявил о масштабной вакцинации от коронавируса в России со следующей недели. И первыми прививки поставят учителям и медикам.

COVID-19 брифинг вакцина коронавирус прививки Константин Хальзов
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