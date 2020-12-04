Могут снова открыть фудкорты и кино в ТРЦ Новосибирской области. Работать они будут по новым правилам

Фудкорты и кино в ТРЦ Новосибирской области могут снова открыть

В Минпромторге обсудили, готовы ли ТРЦ к снятию ограничений, введённых с 16 ноября. Напомним, из-за роста заражений COVID-19 в Новосибирской области пришлось закрыть фудкорты и кинозалы в ТРЦ.

Собственники торговых центров готовы пойти на новые меры обеспечения безопасности, чтобы вернуться к привычному режиму работы. Например, отключить зону Wi-Fi на фудкортах, установить защитные экраны для разграничения предприятий общепита, а также реализовать «умную» рассадку в кинозалах, сообщает правительство региона.

«Мы понимаем, что после принятия тех или иных ограничений бизнес отвечает мероприятиями по более строгому соблюдению методрекомендаций Роспотребнадзора. Что касается торговых центров, где не работают зоны фудкорта, кинотеатры, детские развлекательные центры, вчера мы провели совещание с представителями бизнеса, чтобы понимать, насколько бизнес готов возобновить работу, и какие меры предприняли компании для обеспечения норм и требований санитарной безопасности, – рассказал министр торговли и промышленности Андрей Гончаров. – Сегодня мы понимаем, что должны соблюдаться требования по температурному режиму, социальному дистанцированию. Торговые центры также предлагают новые меры – к примеру, собственники готовы пойти на то, чтобы отключить зону Wi-Fi на фудкортах, чтобы уменьшить количество посещений с целью развлечения. Кроме того, во многих заведениях общепита есть терминалы для бесконтактного оформления заказа. Сама система общепита создана по принципу максимально быстрого обслуживания клиентов. Мы очень надеемся, что ограничения были правильно восприняты бизнесом и те мероприятия, которые торговые центры готовы внедрить, соответствуют всем нормам и требованиям».

Среди выработанных представителями бизнеса и минпромторгом мер также – увеличение расстояния расстановки столов до 2 метров, разделение зоны приема и выдачи заказов, установка защитных экранов между рабочей зоной ресторанов и клиентами. Министр сообщил, что в ТРК «Ройял Парк» управляющая кампания совместно с собственниками предприятий общепита изготовила и разместила в тестовом режиме защитные пластиковые экраны высотой до 2 метров, которые отделяют рестораны фудкорта друг от друга. На экранах развешаны объявления о соблюдении социальной дистанции, необходимости дезинфекции рук.

Предложен ряд мер и для кинотеатров: при наличии технической возможности использовать системы бесконтактной продажи билетов, установлено время начала сеансов в кинозалах кинотеатров с разницей не менее 20 минут для разведения потоков зрителей, установлены интервалы между сеансами не менее 30 минут для проведения проветривания и уборки залов с применением дезинфицирующих средств. Системы вентиляции кинотеатров переведены в режим работы, исключающий рекуперацию воздуха, реализована система «умной» рассадки, позволяющая контролировать соблюдение социальной дистанции в кинозале. По словам Андрея Гончарова, таким образом бизнес ищет выход из ситуации, а мониторинг предпринятых мер приведет к пониманию того, насколько эти меры будут востребованными и направленными на безопасность.

В Минпромторге подчеркнули важность соблюдения масочного режима в ТРЦ и кинотеатрах.