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Сколько дней нельзя пить алкоголь после прививки от COVID-19, ответила Голикова

13:00 05.12.2020 Фото: pixabay.com
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Те, кому ввели вакцину от коронавируса, также должны ограничивать контакты и соблюдать масочный режим.

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Привившимся от коронавируса запретили употреблять алкоголь 42 дня
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько "подозреваемых" на коронавирус выявили в Бердске на 5 декабря 2020, озвучил оперштабСколько дней нельзя пить алкоголь после прививки от COVID-19, ответила ГоликоваЕщё 751 новостей

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила россиянам о некоторых обязательствах, которые надо соблюдать после вакцинации от COVID-19.

По ее словам, гражданам необходимо ограничить контакты, соблюдать масочный режим, а также воздержаться от употребления алкоголя. Эти меры надо будет соблюдать в течение 42 дней с момента первого укола.

Напомним, что в Москве уже началась вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". Вакцинация им происходит в два этапа: сначала делается первая прививка, а через 21 день ставится второй укол.

В Москве коронавирусом заразились 273 участника пострегистрационных испытаний российской вакцины от COVID-19. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что часть добровольцев получала плацебо.

До этого инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев призвал вакцинироваться от коронавируса тех, кто уже перенес это заболевание. Он также отметил, что прежде всего прививаться стоит врачам и учителям, так как у них выше шансы заразиться.

"Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей", – заметил врач.

COVID-19 алкоголь вакцинация заразились масочный режим Татьяна Голикова
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