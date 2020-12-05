Ловят безмасочников в автобусах и на остановках Бердска 5 декабря 2020

Полицейские и чиновники останавливали пассажиров без масок и разъясняли им необходимость соблюдать масочный режим, который продлен в Бердске до самого Нового года. .

Полицейские и чиновники осматривали маршрутки и беседовали со стоящими на остановке в ожидании автобуса

В субботу, 5 декабря, в Бердске проверяли, как соблюдается масочный режим на общественном транспорте.

В частности полицейские и руководитель бердского отдела соцобслуживания населения Инна Воркулева были замечены на остановке "11 квартал".

Проверяющие останавливали пассажиров без масок и разъясняли им необходимость соблюдать масочный режим. Говорили и об административной ответственности за нарушение санитарных требований. Это грозит судом и штрафом. Напомним, что в Бердске таким образом наказаны уже несколько десятков человек.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил ограничения и масочный режим в регионе, а значит, и в Бердске, до 31 декабря 2020 года.

Накануне, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", масочников в бердских автобусах и маршрутках ловили замминистра транспорта Невежин и чиновники местной мэрии.

Подробности - в ближайшее время.

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