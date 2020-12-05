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Ловят безмасочников в автобусах и на остановках Бердска 5 декабря 2020

16:48 05.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Алены Романцовой
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Полицейские и чиновники останавливали пассажиров без масок и разъясняли им необходимость соблюдать масочный режим, который продлен в Бердске до самого Нового года. .

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Полицейские и чиновники осматривали маршрутки и беседовали со стоящими на остановке в ожидании автобуса

В субботу, 5 декабря, в Бердске проверяли, как соблюдается масочный режим на общественном транспорте.

В частности полицейские и руководитель бердского отдела соцобслуживания населения Инна Воркулева были замечены на остановке "11 квартал".

Проверяющие останавливали пассажиров без масок и разъясняли им необходимость соблюдать масочный режим. Говорили и об административной ответственности за нарушение санитарных требований. Это грозит судом и штрафом. Напомним, что в Бердске таким образом наказаны уже несколько десятков человек.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил ограничения и масочный режим в регионе, а значит, и в Бердске, до 31 декабря 2020 года.

Накануне, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", масочников в бердских автобусах и маршрутках ловили замминистра транспорта Невежин и чиновники местной мэрии.

Подробности - в ближайшее время.

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На этот раз "облаву" устроили на остановке "11 квартал"
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От редакции

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Аноним, 05 декабря 2020 17:28
Лучше бы дорожки песком посыпали.
Аноним, 05 декабря 2020 17:29
Поддерживаю людей, которые понимают, что никакой пандемии нет и не было!
аноним, 05 декабря 2020 17:33
в субботу 5 декабря бердский рынок вход со двора депутат болтуркевич константин один из хозяев это рынка входит на рынок без маски а на его глазах с машины торгуют просрочеными товарами и нет чтоб вызвать охрану рынка и запретить торговлю он интересуется а вы оплатили за место торговли и без масок и без документов они продолжают торговать тоесть транспорт проверяем и штрафуем а сами не выполняем условия карантина
Ириска, 05 декабря 2020 18:15
Лучше бы занялись, чем нибудь дельным, надоели со своими масками. Зациклились! Сколько ещё их до конца жизни носить и новорожденным детям при рождении надевать? Природа продумала всё за нас, начиная с носовой полости и заканчивая бронхами. Мы родились без масок. Они не спасают, нет ни одного официального доказательства.
Ириска, 05 декабря 2020 18:18
Памперсы ещё наденьте, будем заднее место теперь защищать , а полиция проверять. Вместо того, чтоб преступников ловить. Какие все дрессированные стали. Как в сумасшедшем доме.

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