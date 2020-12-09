Какие антитела к коронавирусу существуют, какой лучше сдавать анализ, рассказал экс-директор ВБ "Вектор" и вирусолог Сергей Нетёсов

Существуют два вида диагностики COVID-19 - ПЦР (мазок из носоглотки) и анализ крови на антитела к коронавирусу. В чем разница, на каком этапе болезни какой нужно сдавать, рассказал вирусолог.

Анализы на коронавирус проводят в лицензированных лабораториях

Когда можно увидеть антитела к COVID-19 в анализе, какие существуют виды антител и какой анализ сдавать лучше? На эти вопросы "Курьер. Среда. Бердск" ответил бывший заместитель генерального директора по научной работе ГНЦ ВБ "Вектор", вирусолог Сергей Нетёсов 9 декабря. Напомним, Сергей Викторович говорил, если верить сплетням, сомневаться в Минздраве, не носить маски, то никогда не победить COVID-19.

На сегодняшний день существуют два вида диагностики COVID-19 – ПЦР-тест на вирусную РНК (на основе пробы в виде мазка из носоглотки) и анализ сыворотки крови на антитела к коронавирусу. В чем разница и когда какой из них нужно сдавать, рассказал вирусолог.

- Анализом ПЦР вы можете увидеть вирусную РНК только в очень небольшой промежуток времени болезни, в ее начале - в первые 2-3, максимум 5 дней, иногда – до 10 дней. Потом возбудитель уходит из верхних дыхательных путей, и его уже там не обнаружить. А вот антитела возникают существенно позже и сохраняются до нескольких месяцев, - уточнил Нетёсов.

Сергей Викторович разъяснил, что в ответ на инфекцию организмом вырабатываются три класса антител, ранние - IgA, IgM и поздние - IgG.

- На самые ранние антитела IgA большинство клинических лабораторий анализы не делают. А на IgM делают почти все, и эти антитела появляются, когда человек уже находится в поздней стадии заболевания. Анализ на IgG делают, когда после выздоровления проходит 2-3 недели, тогда они лучше всего и выявляются, - уточнил Сергей Викторович.

Напомним, в Бердске зарегистрировано официально 874 случая заболевания коронавирусом, в Искитиме 1255 случая.

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