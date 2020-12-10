Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза.

Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации

Привитые вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказали РИА Новости об уровне антител после прививки — результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов.

РИА Новости удалось пообщаться с семью привитыми. Все они получили вакцину "Спутник V" не в рамках пострегистрационных исследований, поэтому введение плацебо исключено. Тесты на антитела у собеседников агентства взяли через три недели после второй вакцинации. Такой тест именно через 21 день после второй прививки ранее в разговоре с РИА Новости советовал сдать директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Результаты анализов показали, что у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго — 20,00 на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.



Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова пояснила РИА Новости, что антитела G защищают от заражения коронавирусом."Сейчас у нас уже зарегистрировано достаточно большое количество тест-систем на антитела. Самый большой минус этих наборов заключается в том, что пока мы не можем сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, между собой, поскольку пока не существует единых стандартов", — уточнила она.Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это еще не значит, что он не защищен, так как у него сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител снова.

Источник: РИА Новости