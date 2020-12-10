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Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации

18:00 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза.

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Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Прививку от коронавируса получили 380 медиков из "красных зон" больниц Новосибирской областиПривитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинацииЕщё 811 новостей

Привитые вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказали РИА Новости об уровне антител после прививки — результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов.
РИА Новости удалось пообщаться с семью привитыми. Все они получили вакцину "Спутник V" не в рамках пострегистрационных исследований, поэтому введение плацебо исключено. Тесты на антитела у собеседников агентства взяли через три недели после второй вакцинации. Такой тест именно через 21 день после второй прививки ранее в разговоре с РИА Новости советовал сдать директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Результаты анализов показали, что у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго — 20,00 на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.

Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.
Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова пояснила РИА Новости, что антитела G защищают от заражения коронавирусом.
"Сейчас у нас уже зарегистрировано достаточно большое количество тест-систем на антитела. Самый большой минус этих наборов заключается в том, что пока мы не можем сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, между собой, поскольку пока не существует единых стандартов", — уточнила она.
Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это еще не значит, что он не защищен, так как у него сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител снова.

Источник: РИА Новости

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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