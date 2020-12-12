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Выплата 10 000 в декабре 2020: какие виды пособий и какие категории семей с детьми получат деньги

12:43 12.12.2020 Фото: pixabay
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Двойная выплата также придет не всем — решение о переносе принимают региональные отделения Фонда соцстрахования РФ. Именно там можно уточнить, ждать ли переноса выплаты.

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В декабре текущего года некоторым родителям могут прийти сразу две выплаты
Сюжет: Все пособия Путина
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Выплата 10 000 в декабре 2020: какие виды пособий и какие категории семей с детьми получат деньгиНовая выплата 15 000 рублей: кто может получить данное пособие от государстваЕщё 377 новостей

Несколько выплат порядка 10 тысяч рублей могут получить россияне в декабре, причем не только малоимущие.

В декабре действует сразу несколько мер поддержки семей с детьми размером более 10 тысяч рублей. При этом такие пособия положены не только малоимущим семьям.

Пособие на детей до 1,5 лет

Выплаты положены одному из родителей, который осуществляет уход за ребенком, а их размер составляет в среднем 6 тысяч рублей в зависимости от регионального коэффициента. Однако в декабре текущего года некоторым родителям могут прийти сразу две выплаты — в первой половине декабря и во второй. Таким образом общая сумма составит порядка 12 тысяч рублей.

Но нужно понимать, что в случае двойного начисления в декабре следующая выплата поступит только в феврале следующего года. Поскольку начисление дополнительных средств никак не связано с увеличением пособия. Это лишь перенос январской выплаты.

Двойная выплата также придет не всем — решение о переносе принимают региональные отделения Фонда соцстрахования РФ. Именно там можно уточнить, ждать ли переноса выплаты.

Выплаты на детей до 3 лет

Данная выплата назначается только малоимущим семьям (среднедушевой доход должен составлять менее двух прожиточных минимумов в регионе проживания). При наличии двух детей до 3 лет, пособие выплачивают на обоих (на первого — из федерального бюджета, на второго — из маткапитала).

Размер выплаты составляет в среднем по России 10,4 тысячи рублей.

В декабре заявление на выплату необходимо подавать только тем, кто ранее её не оформлял. Остальным назначение пособия автоматически продлили до марта следующего года.

Пособие на детей от 3 до 7 лет

Эти выплаты тоже назначают не всем. Однако семьям, которым было отказано в выплате в течение 2020 года, рекомендуется вновь попробовать подать заявление в декабре. В случае его одобрения, выплаты будут назначены за весь год с момента 3-летия ребенка.

Дело в том, что для одобрения данной меры поддержки среднедушевой доход семьи должен быть менее одного прожиточного минимума в регионе. Но в расчет берутся доходы семьи за целый год не со дня подачи заявления, а за 6 месяц до этого. В декабре будут считать доходы семьи с июля 2019 по июль 2020 года.

В среднем по России выплата составляет 5,5 тысячи рублей в месяц. Но тем, кому одобрят пособие в декабре, выплаты могут быть начислены и за несколько предыдущих месяцев.

Напомним, в декабре россиянам предложил выплатить по 3 тысячи рублей на подарки - Минтруд рассматривает инициативу.

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