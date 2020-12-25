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Выбрали мэром Бердска Евгения Шестернина на второй срок 25 декабря 2020 депутаты

16:29 25.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сюрприза не произошло. Большинство народных избранников поставили галочку напротив фамилии действующего градоначальника. За него отдали 25 голосов.

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Евгений Шестернин снова мэр города
Сюжет: Выборы мэра-2020
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Выбрали мэром Бердска Евгения Шестернина на второй срок 25 декабря 2020 депутатыДопустили 3 кандидатов в мэры до голосования депутаты Бердска 25 декабря 2020. Список претендентовЕщё 45 новостей

Тайным голосованием бердские депутаты на сессии 25 декабря 202 года избрали нового градоначальника. Сюрприза не произошло. Большинство народных избранников поставили галочку напротив фамилии действующего градоначальника Евгения Шестернина. До голосования совета депутатов после тестирования на конкурс главы Бердска допустили лишь троих - Евгения Шестернина, Сергея Синяева и Николая Яковченко. За Евгения Анатольевича конкурсная комиссия отдала 25 голосов. За Сергея Синяева отдали 2 голоса, а за Яковченко - 0.

Все, кроме одного, заявившиеся на конкурс по выборам главы Бердска кандидаты успешно прошли тестирование, сообщал "Курьер. Среда. Бердск", и получили баллы в свою копилку. Напомним, что конкурсная комиссия сняла с регистрации Александра Трушакина за наличие судимости.

Евгений Шестернин – действующий мэр Бердска - 27 баллов;

Сергей Синяев – бывший спикер Совета депутатов Баганского района, сотрудник Министерства региональной политики Новосибирской области - 24 балла;

Николай Яковченко – бывший директор ГК «Вымпел-Сервис» - 19 баллов.

Алексей Шабин – общественник, противник строительства полигона ТБО в Бердске, директор по развитию в частной компании - 18 баллов;

Павел Калганов – бизнесмен - 18 баллов;

Дмитрий Алексеев – бывший начальник АТИ Бердска - 18 баллов;

Владимир Владимиров – арбитражный управляющий - 15 баллов;

Наталья Слесарева – общественница, выступающая против строительства исправцентра и мусорной свалки под Бердском - 11 баллов.

После тестирования кандидаты представили свои программы по развитию города, прошли собеседование и ответили на вопросы депутатов.

Подробности - в ближайшее время.

второй срок выборы мэра конкурс тест Евгений Шестернин
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От редакции

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Аноним, 25 декабря 2020 16:37
Как и предвидел, победу одержала "тёмная лошадка"... темней не бывает... Жду обещанную велодорожку для Бердска, да и три года после обещания уже прошли, пора приступать к выполнению...
Аноним, 25 декабря 2020 16:38
Очень жаль..
Аноним, 25 декабря 2020 16:39
Бедный,бедный наш Бердск!Люди,депутатов надо выбирать с умом,с честью и достоинством.Пехота показала себя во всей своей "красе".
аноним, 25 декабря 2020 16:45
еще 5 лет застоя ..и развала...в том числе и медицины
житель, 25 декабря 2020 16:45
НВР:Выделили землю под СНТ на берегу,всем хочется у воды,решили проявить справедливое голосование.
Кинули скрученные бумажки с номерами участков в шапку. Итог--все участки начальников оказались у воды.
Аноним, 25 декабря 2020 16:47
Кто бы сомневался.
В век капитализма и господства чиновничества и олигархии над народом, вряд ли можно было ждать иного результата.
Аноним, 25 декабря 2020 16:50
НВР:
Очень! Есть бог на этом свете...БРАВО!!!!

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