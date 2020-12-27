Новые пандемии грозят человечеству: Коронавирус - не последняя, предсказал глава ВОЗ

Гебрейсус напомнил, что в последние годы было множество прогнозов, говоривших, что мир не готов к пандемиям. Он дал три совета, как минимизировать последствия эпидемии в будущем.

Глава ВОЗ предупредил о «не последней» для человечества пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции, с которой человечество столкнулось в 2020 году, не будет последней. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в видеообращении, приуроченном к отмечаемому 27 декабря Международному дню противоэпидемической готовности.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней. Эпидемии — это факт. Но инвестиции в здравоохранение, поддержка правительств и всего общества, единый подход к вопросам здоровья — это гарантии, что наши дети и их дети унаследуют более безопасный и стабильный мир», — сказал Гебрейесус.

По его словам, поверить в то, что всего год назад COVID-19 был неизвестен человеку, трудно. И за последние 12 месяцев мир перевернулся, последствия пандемии вышли далеко за рамки самого заболевания.

«Но ничто из этого не должно нас удивлять: в течение последних лет было много прогнозов и рекомендаций. И все они говорили одно: мир не готов к пандемии. Мы все должны усвоить уроки, которые она преподает нам», — подчеркнул глава ВОЗ.

Гебрейесус дал три совета, как минимизировать негативные эффекты для общества и экономик от пандемий в будущем. «Для начала, все страны должны вкладывать средства в программы по мониторингу всевозможных чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий. Особенно важна первичная медпомощь», — сказал гендиректор ВОЗ.

Вторым пунктом, по его мнению, является координация работы систем здравоохранения, правительств и общества. «Третье: пандемия обнажила связи между здоровьем людей и животных на всей планете. Все эти проблемы мы можем решить только единым подходом к заботе о здоровье человека. Любые наши усилия обречены на провал, если они не решат угрозы, которые человек представляет для живой природы и климата», — добавил он.

Пандемия коронавирусной инфекции началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань и за два месяца распространилась по всему миру. К 26 декабря 2020 на планете было уже более 80 млн заболевших — эта цифра выросла на 20 млн за последний месяц. Больше всего инфицированных в США (18,7 млн), Индии (10,1 млн) и Бразилии (7,4 млн). Россия на четвертом месте по количеству заражений — к субботе их стало более 3 млн случаев.