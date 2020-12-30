Стройный и оптимистичный экс-мэр Бердска Илья Потапов встретился после освобождения из колонии с бердскими коммунистами

Секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов полагает, что после отбытия полного наказания Потапов вернется к работе программиста. Нынешнее место исправительных работ держат в секрете - чтобы не навредить.

Илья Потапова приговорили к 10 года строго режима и штрафу в 500 млн рублей за коррупцию

Вечером 29 декабря в Бердск приезжал бывший мэр Бердска Илья Потапов, освободившийся из колонии 6 декабря. Он приехал в город инкогнито, пригласив на встречу лишь трех ближайших соратников. В их числе секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов.

Как он рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 30 декабря, общались с Ильей Николаевичем около часа в «общественном месте». В основном говорили на бытовые темы, о планах Потапова на ближайшее время.

По словам Бессонова, Илья Потапов нашел временную работу. Впрочем, Сергей Евгеньевич не стал вдаваться в подробности, чтобы, как он признался, не навредить своему соратнику по партии:



- Нас интересовала его работа. Мы не стали лезть под кожу и выпытывать информацию.

Бессонов отметил, что Илья Николаевич внешне мало изменился, стройный и подтянутый:

- Он вполне узнаем, особенно если маску снимет. Мы с ним столкнулись на улице у места, где должны были встретиться. И в первый момент даже не узнали друг друга из-за масок. Он помоложе, узнал меня первым, окликнул по имени и отчеству. Слышу, голос знакомый. Мы приобнялись и пошли. Был он не в костюме, а свитере.

А настроение — оптимистичное, констатирует Бессонов:

- Конечно, он счастлив, что вернулся в свою семью, что закончилось заключение. Он был очень спокоен, я не заметил каких-то переживаний в глазах и по голосу. Наверное, он о чем-то умалчивал. Он продолжает учиться - защита у него через год.

В следующем году Потапов защищает диплом юриста. Напомним, что он начал учиться заочно в колонии. Но Санкт-Петербург передал заочников Москве, что затянуло момент выдачи диплома.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", колонию строго режима Илье Потапову заменили на 2 года исправительных работ. А послу отбытия наказания по приговору суда ему еще 2 года запрещено заниматься управленческой деятельностью. В марте 2021 года ему исполнится 45 лет.

- Он молодой еще. К 50 годам начнет новую жизнь. Я думаю, что он вернется к работе программистом. Работа ему знакома. Думаю, он в зоне практиковался, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Сергей Бессонов.

Напомним, что главой Бердска коммуниста Илью Потапова выбрали в марте 2011 на всенародных выборах. До этого он работал программистом в СО РАН. Он до сих пор остается челом КПРФ, приписанных к одной из партийных первичек Микрорайона Бердска.

Приговор за взятку в 3 млн рублей и другие коррупционные преступления ему огласили 1 апреля 2015 года: 10 лет колонии строго режима и штраф в размере 500 млн рублей.