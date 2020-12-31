Исчезли тесты на коронавирус перед Новым годом 2021 в Бердске. Где купить экспресс-анализ, адреса и телефоны

Пройти тестирование можно как в платных поликлиниках, так и в домашних условиях.

Так выглядит использованный отрицательный тест из "Медпрактики"

В 2020 году коронавирус стал актуальной проблемой XXI века. С каждым днем количество заболевших увеличивается по всему миру. Ужесточаются ограничения, особенно это затронуло отдыхающих туристов зарубежом. Как сообщил Роспотребнадзор, все прилетающие из-за границы россияне обязаны сдать тест на COVID-19 и заполнить соответствующую форму на сайте госуслуг. При этом в ведомстве отметили, что с 15 июля 2020 года отменяется обязательная двухнедельная изоляция.

Пройти тест на коронавирусную инфекцию стало настоящим испытанием для россиян. На сегодняшний день во многих аптеках экспресс-тесты на COVID-19 отсутствуют. Все меньше платных клиник берут ПЦР-тест на коронавирус. Пройти тестирование в бесплатной поликлинике приравнивается к мукам. Ожидание результатов теста может составлять до 10 дней.

"Курьер. Среда. Бердск" разобрался где можно пройти тест на коронавирусные инфекцию как желающим бердчанам, так и прилетающим в новогодние праздники из-за границы жителям Бердска.

Есть 4 способа определить являетесь ли вы носителем инфекции ковида. Вы можете:

1) Обратиться в ЦГБ Бердска;

2) Купить тест в "медпрактике";

3) Обратиться в платные клиники "Инвитро" и "VITA";

4) Приобрести экспресс-тест в аптеках.

Остановимся на каждом из вариантов подробнее.

Обращение в ЦГБ Бердска

Адрес: ул. Островского,53

Стоимость: бесплатно

Как сообщили в ЦГБ, при отсутствии признаков температуры, пациент может сам прийти в поликлинику. 31 декабря поликлиника работает с 7:30 до 19:00. 1 января - выходной день. С 2 по 10 января в больнице будет работать дежурный доктор с 9 до 14:00. При выявлении признаков температуры есть возможность во время звонка оформить вызов на дом или идти в поликлинику.

Call-центр взрослых поликлинических отделений: (38341) 5-56-10

Call-центр детских поликлинических отделений: (38341) 5-56-01

"Медпрактика"

Адрес: ул. Островского, 53/1

Стоимость: 2 тыс. рублей

Экспресс-мазки на коронавирус были в наличии в "Медпрактике" на ул. Островского, 53/1 в Бердске. Сейчас в наличии их нет, закончились. Преимущество экспресс-мазка состоит в том, что имеется возможность проведения теста в домашних условиях для пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19, а также высокая точность тестирования.

Специалист Call-центр отметила, что, возможно, после Нового Года тесты появятся. В центрах "Медпрактика" экспресс-мазки в Новосибирске есть.

Сотрудники медицинского центра после праздничных дней начинают свою работу с 4 числа и будут работать по 10 января включительно.

При проведении тестирования в клинике и отрицательном результате, возможно оформление справки на русском для поездок зарубеж.

Отметим, что ранее в "Медпрактике" были и экспресс-тесты со взятием крови. На данный момент в центре можно сдать кровь из вены на IgM, IgG (готовность результата 2-4 дня).

Обратиться в платные клиники "Инвитро" и "VITA"

1. Медицинская компания "Инвитро"

Адрес: ул. Лелюха, 9

В клинике "Инвитро" осуществляется анализ на выявление РНК вируса SARS-CoV-2. Основным рекомендованным методом лабораторной диагностики, подтверждающим это заболевание, является определение РНК вируса в мазке со слизистой носоглотки и/или ротоглотки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Забор принимается по предварительной записи в справочной службе. Результата анализа можно узнать течение 2 рабочих дней без учета дня взятия и выходных. Цена: 1980 рублей.

Также в клинике на ул.Лелюха можно приобрести и самотест, но купить набор можно не ранее 3 января.

Бесконтактный анализ – это простая и безболезненная процедура взятия мазка на исследование, которая при правильном ее проведении по инструкции позволяет получить биоматериал для лабораторного тестирования самостоятельно.

3 января прием с 7:30 до 14:00. 4 января с 7:30 до 11:00. Часы приема ограничены. Приобрести тест на коронавирус можно по скидке до 31 января по цене - 1580 рублей.

Справка при отрицательном результате выдается автоматически. В случае положительного результата справки не выдаются.

Телефон: 8 (800) 234-40-50, 8 (800) 200-36-30.

2. Медицинский центр "VITA"

Адрес: ул. Лелюха, 1а

На сайте медицинского центра указано, что с 1 января 2021 года произойдет повышение цен.

График работы ООО МЦ "VITA" на декабрь 2020 года: 31.12.2019 г. - выходной день. В 2021 году прием осуществляется с 5 января - с 09:00 до 13:00. С 11 января медцентр работает в обычном режиме, т.е. с 8:00 до 18:00. Отмечается, что забор анализов крови на COVID-19 осуществляется 8 января 2021.

Анализ крови на антитела происходит с 8:30 до 10:00. Стоимость - 1800 рублей.

Забор мазка с 7:00 до 8:00. Стоимость - 1800 рублей.

Подчеркнем, что при заборе мазка нужно:

- минимум 6 часов до тестирования нельзя есть;

- накануне не чистить зубы;

- не полоскать горло;

- не промывать нос.

Запись на тестирование осуществляется по телефонам: 7‒983‒309‒47‒27; 7 (38341) 2‒02‒50

Приобрести экспресс-тест в аптеках

В аптеке на ул. Рогачева,15 экспресс-тестов на коронавирус нет.

В сети аптек "Фармакопейка" тестов нет. Как сообщили специалисты, тесты им никогда и не поступали.

В аптеке на ул. Пионерская тесты на COVID-19 также отсутствуют.

Нам удалось найти тесты на антитела к коронавирусу в аптеке на ул Микрорайон, 54.

Стоимость теста: 1450 рублей.

31 декабря аптека работает до 20:00. С 1 по 10 января в обычном режиме.

При выявлении отрицательного результата заверить тест можно только при обращении к врачу.