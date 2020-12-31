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Нужно ли носить маски после прививки от коронавируса и что делать перед вакцинацией, ответил врач

20:50 31.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Абсолютных противопоказаний по сопутствующим заболеваниям к вакцинации от коронавируса нет, добавил эксперт.

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Эксперт рассказал, что надо сделать перед вакцинацией от COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Нужно ли носить маски после прививки от коронавируса и что делать перед вакцинацией, ответил врачЧем опасны последствия легкой формы коронавируса, рассказал врачЕщё 1019 новостей

Перед вакцинацией от коронавируса следует сдать антитела и ПЦР-тест на коронавирус, вспомнить о нежелательных реакциях на другие прививки, рассказал проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

"Свежие антитела, свежий результат ПЦР должен быть, и ... результат (должен быть - Прим. ред.) отрицательным, должна быть нормальная температура тела, не должно быть признаков острых респираторно-вирусных инфекций любых, явных, в том числе насморка", - сказал он в эфире радио "Вести ФМ", отвечая на вопрос о том, что нужно знать о своем состоянии, если решил привиться от коронавируса.

Фомин также отметил, что вакцинируемому желательно вспомнить, была ли у него нежелательная реакция на какую-либо другую вакцину. Абсолютных противопоказаний по сопутствующим заболеваниям к вакцинации от коронавируса нет, добавил эксперт.

Он высказал точку зрения, что даже после вакцинации от коронавируса COVID-19 не следует отказываться от маски, поскольку она играет первостепенную роль как противоэпидемическая мера.

Фомин призвал носить маски даже после второй дозы вакцины и при наличии антител.

COVID-19 вакцина коронавирус прививки температура тест Виктор Фомин
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