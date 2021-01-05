05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умерла из-за сверхурочной работы 23-летняя девушка

20:42 05.01.2021 Фото: www.pixabay.com
1

Она упала в обморок и скончалась в 1:30 ночи, когда шла домой с работы. Работники ее компании зачастую сидят в офисе с 11 утра до 11 вечера без выходных, тогда как официально смены заканчиваются в 20:00.

% name% title
Такой график называется 996 часов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умерла из-за сверхурочной работы 23-летняя девушкаУмер фронтмен метал-группы Children of Bodom Алекси ЛайхоЕщё 624 новостей

В Китае 23-летняя работница электронной коммерции умерла из-за сверхурочной работы. Компания, где она была трудоустроена, подтвердила гибель девушки, однако официальных причин не назвала. Об этом пишет Daily Mail.

Китаянка, работавшая в дисконтном приложении Pin Duo Duo, упала в обморок и скончалась в 1:30 ночи, когда шла домой с работы. «Надеюсь, в раю не будет сверхурочных», — гласил один из ее последних постов в соцсетях.

Данных о том, сколько длилась ее последняя смена, нет. Однако таблоид со ссылкой на Шанхайское издание финансовых новостей утверждает, что работники компании зачастую сидят в офисе с 11 утра до 11 вечера без выходных, тогда как официально смены заканчиваются в 20:00.

Издание отмечает, что сфера электронной коммерции в Китае негласно называется «системой 996 рабочих часов». Это означает, что начальники ожидают от подчиненных нахождения на рабочем месте в течение 12 часов шесть дней в неделю.

девушка Китай. переработка сверхурочная работа умерла
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Приходилось ли вам "до смерти" перерабатывать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Знаменитости незаконно без очереди ставят прививки от коронавируса
20:56 05-01-2021
Знаменитости незаконно без очереди ставят прививки от коронавируса
Нумерологический прогноз по дате рождения на 2021 год
20:50 05-01-2021
Нумерологический прогноз по дате рождения на 2021 год
Поздравления в Сочельник 2021 в добрых стихах для каждого
20:46 05-01-2021
Поздравления в Сочельник 2021 в добрых стихах для каждого
Умерла из-за сверхурочной работы 23-летняя девушка
20:42 05-01-2021
Умерла из-за сверхурочной работы 23-летняя девушка
Песков: Навка мыла туалеты и жила в страшной нищете в США 2
20:28 05-01-2021
Песков: Навка мыла туалеты и жила в страшной нищете в США
С Рождеством Христовым чудесной красоты открытки и картинки
20:20 05-01-2021
С Рождеством Христовым чудесной красоты открытки и картинки
Смерч неожиданно пронесся в иркутском поселке. Успели снять на видео
20:09 05-01-2021
Смерч неожиданно пронесся в иркутском поселке. Успели снять на видео
Лунный календарь покупок на январь 2021: Когда тратить деньги, а когда спрятать подальше
19:50 05-01-2021
Лунный календарь покупок на январь 2021: Когда тратить деньги, а когда спрятать подальше
Разбомбили свадьбу: Убиты не менее 20 участников церемонии
19:47 05-01-2021
Разбомбили свадьбу: Убиты не менее 20 участников церемонии
БердскПик многодневной магнитной бури настигнет 6 января 2021 года метеопатов. Геоудары января - даты
19:39 05-01-2021
Пик многодневной магнитной бури настигнет 6 января 2021 года метеопатов. Геоудары января - даты