Кого можно брать в крестные, а кого нельзя? Как проходит обряд крещения

Крестные родители являются ангелами в миру, и самой главной их задачей является то, чтобы маленький человек начал свою духовную жизнь.

Крещение является первым шагом ребенка на пути к Богу

Крещение является первым шагом ребенка на пути к Богу, и важно понимать, кого нельзя брать в крестные родители своему ребенку и кого можно. Этого события ждут многие родители, ведь это настоящий светлый праздник. Чтобы крещение прошло по всем канонам, стоит ответственно выбирать духовных наставников для ребенка.

Кто не может быть крестным родителем

Крестные родители являются ангелами в миру, и самой главной их задачей является то, чтобы маленький человек начал свою духовную жизнь. Именно крестные на протяжении всей жизни должны оберегать своего крестника от всех соблазнов на земле.

Служители церкви всегда готовы помочь родителям, и могут ответить на все интересующие вопросы относительно обряда крещения. Самый распространенный вопрос – кого нельзя брать в крестные родители для ребенка, и тут есть такие запреты:

крестной мамой не может быть девушка, не достигшая 14-летнего возраста, а крестным не может быть юноша младше 15 лет, и связано это с тем, что именно с этого возраста человек может духовно воспитывать своего крестника;

если человек принял монашество, то не может стать духовным наставником ребенка;

если у человека есть психические заболевания, то он не может стать крестным родителем;

если мужчина и женщина состоят в браке, то им нельзя становиться крестными родителями у одного ребенка, а также кумовьям нельзя вступать в брак;

родители ребенка не могут быть крестными;

если у человека другая вера или он сам не проходил обряд крещения.

Кого можно брать в крестные, и какие есть суеверия

В народе есть некоторые суеверия относительно того, кого можно и нельзя брать в крестные родители своему ребенку.

Люди, не состоящие в браке. Есть мнение, что крестными родителями не могут быть люди, которые не состоят в браке. Это касается и крестную и крестного. Для этого есть много объяснений, и оно из самых распространенных, что ребенок заберет все счастье себе. Церковь не запрещает становиться крестными неженатым молодым людям и незамужним девушкам.

Беременные женщины не могут быть крестными мамами. Церковью не запрещается, чтобы женщина, находящаяся в положении, была крестной. Важно только позаботиться о том, чтобы беременной это было удобно.

В современном мире принято, чтобы крестные родители приходили на праздники и проводили с ребенком как можно больше времени и дарили подарки, и это хорошо. Только духовным родителям важно при каждой встрече с крестником или крестницей объяснять понятие самоотверженной любви, добра и зла, а также что такое вера, совесть, терпение и милосердие.

Обряд крещения совершается один раз и на всю жизнь, и поэтому очень важно выбрать достойных крестных.

Источник: rsute.ru