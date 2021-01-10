День памяти 20000 мучеников отмечается 10 января: История важной православной даты и кондак для прочтения

10 января (28 декабря по старому стилю) христиане восточных церквей отмечают память 20000 святых мучеников

10 января (28 декабря по старому стилю) христиане восточных церквей отмечают память 20000 святых мучеников, среди которых известны Гликерий, Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд, Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и другие.

По приказу императора Максимиана (284—305) в начале 4 века началось разрушение христианских храмов, сожжение богослужебных книг и лишение всех христиан гражданских прав и должностей. В это время епископом города Никомидии был святой Кирилл, который проповедью и жизнью способствовал распространению христианской веры, в результате чего многие из сановников императора были тайными христианами.

Во дворце императора жила языческая жрица Домна. В отсутствии Максимиана она прочла Деяния апостолов и Послания апостола Павла. Сердце ее загорелось желанием познакомиться с христианским учением. При содействии некоей юной христианки Домна тайно пришла к епископу Кириллу в сопровождении верного слуги, евнуха Индиса. Святой Кирилл огласил их, а затем оба приняли святое Крещение. Домна стала помогать бедным: она раздавала свои драгоценности при помощи Индиса, раздавала она и пищу с царской трапезы.

Узнав о необычном образе жизни Домны и Индиса, начальник евнухов, ведающий царским столом, заточил обоих и морил их голодом, но они получали подкрепление от Ангелов и не пострадали. Чтобы больше не жить вместе с язычниками, святая Домна притворилась безумной. Тогда ее и Индиса удалили из дворца, и она поселилась в девичьем монастыре у игуменьи Агафии. Вскоре игуменья одела ее в мужскую одежду, остригла ей волосы и отпустила из монастыря.

Тем временем император вернулся и приказал повсюду разыскивать бывшую жрицу Домну. Снаряженные для этого воины достигли обители и разорили ее. Сестры были брошены в темницы, преданы на мучения и поругание, но ни одна из них не подверглась осквернению. Отданная в публичный дом, святая Феофила c помощью Ангела Господня и там сохранила девство: Ангел вывел ее из блудилища.

Однажды император устроил на городской площади жертвоприношение языческим богам. Когда началось окропление толпы кровью жертвенных животных, христиане стали уходить с площади. Видя это, император разгневался, но не дал воли своим чувствам, ибо внезапно поколебалась земля.

Через некоторое время Максимиан вошел в церковь и приказал отречься от Христа — за отказ он обещал сжечь церковь и умертвить христиан. Христианский пресвитер Гликерий ответил ему, что христиане никогда не отрекутся от своей веры, какие бы мучения им ни грозили. Сдерживая гнев, император вышел из церкви, а через некоторое время велел привести пресвитера Гликерия на суд. Палачи истязали мученика, который не переставал молиться и призывать Имя Господа. Будучи не в силах склонить святого Гликерия к отречению, Максимиан приказал его сжечь.

В праздник Рождества Христова 302 года, когда в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 тысяч христиан, император послал в храм глашатая, который передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам, в противном случае он угрожал сжечь храм вместе с молящимися. Однако, все присутствовавшие отказались поклониться идолам. Тогда мучители подожгли церковь, и все 20 тысяч молящихся скончались в огне.

Максимиан был уверен, что все христиане Никомидии были уничтожены, но в скором времени до него дошла весть, что верующих христиан осталось еще много, все они, как и прежде, свято исповедуют христианство и преданы учению Иисуса Христа. Императора не покидала мысль расправиться со всеми верующими. Максимиан приказал схватить полководца Зинона, который публично обличил императора в нечестии и жестокости. Зинон был жестоко избит и обезглавлен. Затем заключили в темницу евнуха Индиса, идольского жреца, за отказ участвовать в языческом празднестве.

Между тем, святая Домна укрывалась в пещере, питаясь подножным кормом. Гонение на христиан продолжалось. Были брошены в темницу наместник Италии Дорофей, Мардоний, Мигдопий диакон и несколько сановников. Епископ Анфим духовно укреплял их, отправляя им послания. Одно из посланий было перехвачено у дьякона Феофила. Домогаясь узнать о епископе, его подвергли пыткам, но святой мученик выдержал все муки, не открыв ничего. Тогда вместе с ним казнили и тех, к кому обращался епископ в послании.

Святая Домна вернулась в город и долго плакала на пожарище, сожалея, что не сподобилась умереть со своими сестрами. Затем она пошла на берег моря, где в это время рыбаки вытянули сетями из воды тела мучеников Индиса, Горгония и Петра. Все еще одетая в мужскую одежду, святая Домна помогала рыбакам тащить сети, и они оставили ей тела всех мучеников.

С благоговением глядела Домна на святые останки. Особенно ее радовало то, что она увидела тело своего духовного друга — мученика Индиса. И после погребения она не отходила от дорогих ее сердцу могил, ежедневно совершая перед ними молитву. Кто-то донес императору, что неизвестный юноша ежедневно воздает почести могилам казненных христиан. Император немедленно приказал отрубить этому юноше голову. Вместе с Домной был казнен и святой мученик Евфимий.

Тропарь мучеников глас 2 Страстотерпцы Господни,/ блаженна земля, напившаяся кровьми вашими,/ и свята селения, приимшая телеса ваша:/ в подвизе бо врага победисте/ и Христа со дерзновением проповедасте./ Того, яко Блага, молите,// спастися, молимся, душам нашим. Кондак мучеников глас 2 Тверди душею по вере, святии,/ огнем страдание приемше, две тьме страдалец,/ вопиюще Рождшемуся от Девы:/ приими всесожжения наша за Тя,/ якоже дары персских царей, злато, и смирну, и ливан,// Превечный Боже.

Источник: calend.ru