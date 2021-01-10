Крещение 2021: Дата праздника и традиции светлого дня

Крещение Господне – это один из важных христианских праздников

Рассказываем, зачем люди ныряют в ледяную прорубь и когда это нужно сделать.

Крещение Господне – это один из важных христианских праздников. По-другому его еще называют Богоявлением. Православная церковь в этот праздник вспоминает евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. А люди по старой традиции окунаются в ледяную воду. Зачем они это делают и когда будет Крещение в 2021 году – читайте в нашем материале.

Крещение Господне. Что это за праздник?

Праздник Крещение Господне называют двунадесятым, так как он связан с событиями земной жизни Иисуса Христа. В этот день христианская Церковь вспоминает крещение Спасителя.

В Евангелии говорится, что после долгих странствий по пустыне пророк Иоанн Предтеча (Креститель) пришел на реку Иордан, где начал рассказывать народу о покаянии и крещении для оставления грехов. Люди верили словам пророка, а потому очень многие крестились в Иордане. И однажды к берегам реки пришел безгрешный Иисус Христос. На тот момент ему уже было 30 лет. Он подошел к пророку и попросил крестить Его. Иоанн удивился и сказал: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?"

В момент таинства на Христа сошел Святой Дух в обличии голубя. А было это так: "Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий".

Крещение Господне было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после Богоявления за Спасителем последовали первые ученики.

Какого числа будет Крещение Господне в 2021 году?

Крещение Господне будет 19 января (6 января по старому стилю). Этот праздник непреходящий, поэтому каждый год его отмечают в одну и ту же дату. И 2021-й не будет исключением. В этом году Крещение выпадает на вторник.

Как отмечают Крещение Господне?

Главная традиция Крещения – великое водосвятие. Его совершают накануне праздника – в Крещенский сочельник. В этот день воду священнослужители освящали в купели храма. А вот уже 19 января – в любом местном водоеме. Во льду специально вырезали иордань – прорубь в виде креста, а рядом ставили деревянный крест с ледяным голубем (это символ Святого Духа).

В Крещение Господне после литургии верующие шли крестным ходом к этой проруби, священник служил молебен. После чего из реки набирали святую воду. Одни уносили ее с собой, а другие обливались у купели. Были и те, кто умудрялся в морозную погоду купаться в ледяной воде.

Зачем люди купаются в ледяной воде?

Крещенские купания – это народная традиция. На Руси люди верили, что если окунуться в прорубь на Крещение, то можно очиститься от грехов и защитить себя от болезней на целых год. Хотя к учению Церкви это не имеет никакого отношения: Церковь никогда не требовала от верующих нырять в прорубь в мороз.

А в наши дни многие люди окунаются в прорубь для экстремальных ощущений, прыгают в ледяную воду на спор или ради интереса. К сожалению, только единицы подходят к этому вопросу осмысленно.

Источник: amic.ru