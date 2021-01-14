14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Тайна смерти актера: Спешил на годовщину своей свадьбы Дмитрий Гусев

22:09 14.01.2021 Фото: Кадр из сериала
0

44-летнего Гусева из сериалов "Глухарь" и "Скорая помощь" нашли мертвым за рулем автомобиля в Москве. В этот день у него были съемки и он не жаловался на здоровье.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Тайна смерти актера: Спешил на годовщину своей свадьбы Дмитрий ГусевСкончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавирусаЕщё 643 новостей
% name% title
Дмитрий Гусев скончался
Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская раскрыла обстоятельства его смерти.
По ее словам, актер после съемок спешил домой к супруге — у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра.

"Он немножечко врезался в тротуар, машина дымилась. Рабочие или гаишники увидели машину, а там уже сидел Димочка неживой", — сказала Крыжанская в комментарии РЕН ТВ.

Собеседница телеканала уточнила, что на съемках Гусев чувствовал себя хорошо и ранее не жаловался на проблемы со здоровьем.
Днем ранее Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля на Курьяновской улице в Москве. Предварительной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.
Артисту было 44 года. За свою карьеру он снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых "Воронины", "Глухарь", "Скорая помощь", "Последний рубеж" и многие другие.
актер глухарь обстоятельства умер Дмитрий Гусев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой ролью вам больше всего запомнился актер?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

К чему снится ловить рыбу на удочку
23:20 14-01-2021
К чему снится ловить рыбу на удочку
Уголь со взрывчаткой купила жительница частного дома в Новосибирской области
23:00 14-01-2021
Уголь со взрывчаткой купила жительница частного дома в Новосибирской области
Как подорожает аренда жилья из-за предложения Минстроя сделать рынок "прозрачным"
22:46 14-01-2021
Как подорожает аренда жилья из-за предложения Минстроя сделать рынок
Скандальный аквапарк продадут за полцены, если не купят долг в 4 млрд рублей в Новосибирске
22:41 14-01-2021
Скандальный аквапарк продадут за полцены, если не купят долг в 4 млрд рублей в Новосибирске
"Катюшу" вместо гимна России предложили исполнять на Олимпиаде российские спортсмены
22:31 14-01-2021
Чиновник потребовал фото выпавшего снега и письменное заявление от жителей, чтобы прислать трактор на его уборку
22:27 14-01-2021
Чиновник потребовал фото выпавшего снега и письменное заявление от жителей, чтобы прислать трактор на его уборку
Луна февраль 2021: Лунный календарь и фазы луны
22:20 14-01-2021
Луна февраль 2021: Лунный календарь и фазы луны
Ипотечных кредитов на рекордные 4,2 трлн рублей выдали банки россиянам в 2020 году
22:19 14-01-2021
Ипотечных кредитов на рекордные 4,2 трлн рублей выдали банки россиянам в 2020 году
Тайна смерти актера: Спешил на годовщину своей свадьбы Дмитрий Гусев
22:09 14-01-2021
Тайна смерти актера: Спешил на годовщину своей свадьбы Дмитрий Гусев
Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса 3
21:59 14-01-2021
Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса