Когда Вознесение Господне в 2021 году? Дата и традиции светлого православного праздника

Праздник показывает, что на земле еще существуют грехи, свойственные большинству людей. Вознесение Господне призывает всех мыслить позитивно.

В этот день Иисус взошел на небо

Вознесение Господне — великий церковный праздник. Он имеет богатую историю, традиции, приметы и обычаи. Православным христианам нужно знать значение Вознесения Господня, какого числа оно отмечается в 2021 году.

История и значение праздника

Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи. Он связан с моментом окончания Евангельской истории. После Пасхи ученики Иисуса еще не понимали значимость события. Они верили, что Бог жив. Иисус являлся к своим ученикам и был физически осязаем.

Прежде всего, Вознесение Господне – это праздник веры. Он показывает, что этот мир не является настоящим домом. Настоящая обитель ждет человека в будущем, когда наступит время. В этот день люди верят, что в их жизни все наладится и изменится в лучшую сторону.

Кроме того, праздник показывает, что на земле еще существуют грехи, свойственные большинству людей. Вознесение Господне призывает всех мыслить позитивно.

Даже если сейчас жизнь кажется суровой и несправедливой, необходимо стремиться к радостным моментам, которые ожидают каждого человека в будущем.

Вознесение дает людям понять, что когда-то все будут едины с Богом. Люди перестанут искать его в символах и знамениях. Однажды каждый встретится с ним лицом к лицу.

До долгожданной встречи Бог находится внутри людей, чтобы постепенно подготовить к вечности. Но пока каждый пребывает на земле, необходимо пройти трудный путь с достоинством.

Традиции праздника

Как и любой другой праздник, Вознесение Господне имеет свои традиции и обычаи. В древности в этот день водили хороводы, чтобы получить богатый урожай и процветание в жизни. В некоторых регионах проводили веселые гулянья, которые сопровождались песнями и танцами.

В каждом доме хозяйки пекли сдобу с начинкой из зеленого лука. Но главным блюдом считалась выпечка, которая получила название «лесенка». Народное угощение символизировало ступеньки, количество которых соответствовало числу небес апокалипсиса. Каждую лепешку освящали в церкви. Потом люди несли выпечку в гости или домой, чтобы угостить близких людей.

Незамужние девушки старались привлечь внимание холостых парней. Они пекли блины и угощали ими избранников. При этом не забывали и о себе. Чтобы оставаться красивыми, молодыми и здоровыми, они плели из полевых цветов венки и надевали их на голову.

Также в этот день, согласно традициям, нужно было помогать нуждающимся. Поэтому люди ни в чем не отказывали странникам и беднякам. Они помогали советом, указывали путь и подавали милостыню тем, кто этого просил.

За это время традиции претерпели некоторых изменений. Сейчас актуальны следующие:

Вспоминать усопших. Родственники и близкие люди покойника должны посетить его могилу и навести там порядок. Это необходимо сделать в течение 40 дней после Пасхи. Отказаться от домашних хлопот. Уборку, стирку, готовку и садово-огородные работы рекомендуется перенести. Не давать деньги в долг. Есть вероятность, что заемщик не вернет средства. В таком случае лучше всего дать деньги в другой день. Избегать конфликтов. Это не лучший день для выяснения отношений, ссор и конфликтов. Иначе весь год человека будут сопровождать неудачи.

Приметы

Помимо традиций и обычаев, священный праздник связан с некоторыми приметами. Согласно поверьям, в праздничное утро полевые цветы пахнут по-особенному. От растений исходит сильный и приятный аромат.

Девушки, которые мечтают выйти замуж, должны были умываться росой. Для этого они вставали рано утром и собирали ее. Также росу использовали в лечебных целях — для обработки ран или просто давали пить больным.

В какой день состоится праздник и как его отмечают

Предки полагали, что в этот день осуществляется переход весны в лето. В этот период наступает жара, дни становятся солнечными, отцветают сады. 10 июня – день, когда Вознесение Господне будут отмечать в 2021 году.

Этот день можно отмечать так же, как и любой другой церковный праздник. 10 июня необходимо посетить утреннюю или вечернюю службу. Если нет возможности, можно прочитать молитву дома.

В течение дня стоит отказаться от домашних дел и выяснения отношений. При желании можно приготовить блюда, которыми угощали хозяйки гостей и близких в древности.

Итоги

Вознесение Господне – великий день для всех христиан. Этот праздник имеет большое значение, так как символизирует радость и веру в будущее. Кроме того, день сопровождается традициями, приметами и обычаями, которые нельзя оставлять без внимания.

Источник: kleo.ru