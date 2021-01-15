Борис Грачевский умер на 72 году жизни

Днем 14 января, за несколько часов до трагического известия о смерти, в сети появились слухи о повторном введении Грачевского в медикаментозную кому.

Грачевский скончался вечером 14 января

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский ушел из жизни. Ему шел 72 год. О трагедии сообщила ТАСС супруга заслуженного деятеля искусств России Екатерина Белоцерковская. Другие подробности произошедшего на данный момент не раскрываются. Известно лишь, что он на протяжении нескольких недель болел коронавирусом.

В самый канун Нового года, 31 декабря, кинематографист оказался в реанимации. В прессе объясняли это тем, что у Грачевского усилились одышка и слабость. В свою очередь Белоцерковская опровергала слухи об ухудшении состояния мужа, называя его «тяжелым, но стабильным». Также она подчеркивала, что мужчина остается в сознании, разговаривает и читает газеты.

3 января уже сам Грачевский рассказал о положительной динамике. «Начинаю здороветь», — заверил худрук «Ералаша».

Спустя еще шесть дней Telegram-канал Mash сообщил, что продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (отмечалось, что это произошло 7 января), а также ввели в медикаментозную кому. Но уже 11-го числа друг Грачевского Владимир Долинский заявил, что его вывели из медикаментозного сна и стабилизировали состояние.

Незадолго до этого супруга Грачевского публично обратилась к поклонникам и близким «отца» «Ералаша», призвав их верить в лучшее. «Мы надеемся, что победим, мы в это верим, и давайте верить все. Давайте просто молиться — в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно», — говорила она.

Днем 14 января, за несколько часов до трагического известия о смерти, в сети появились слухи о повторном введении Грачевского в медикаментозную кому. Источник утверждал, что продюсера пришлось подключить к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), требующемуся пациентам, которым уже не помогает ИВЛ. Состояние мужчины называлось тяжелым.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Московской области. Он впервые оказался на сцене в шестилетнем возрасте, однако до поступления во ВГИК в 1969-м успел поучиться в Калининградском механическом техникуме, поработать токарем и грузчиком, а также отслужить в армии. В 1974-м Грачевский вместе с Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш», впоследствии ставший культовым для страны явлением. Над своим детищем Грачевский трудился вплоть до самых последних дней.