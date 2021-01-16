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Новых заразившихся и умерших от коронавируса за сутки на 16 января в Новосибирской области посчитал оперштаб

15:09 16.01.2021 Фото: Nso.ru
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Всего зарегистрирован 30 181 случай COVID-19, в том числе у 1 725 детей. 27 060 человек выписаны с выздоровлением, от коронавируса умерли 1 098 пациентов.

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146 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новых заразившихся и умерших от коронавируса за сутки на 16 января в Новосибирской области посчитал оперштабНовые категории включил для вакцинации от коронавируса в Москве с 19 января 2021 мэр СобянинЕщё 1160 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 16 января в Новосибирской области зарегистрирован 30 181 случай COVID-19 (+146 за сутки), в том числе у 1 725 детей. 27 060 человек выписаны с выздоровлением (+237 за сутки).

Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 61 год, 67 лет и женщины в возрасте 42 года, 61 год, 66 лет, 83 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 098 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 96 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 548.

В больницы районов области госпитализированы 970 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 132 057 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 523 жителя региона, 88 197 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа выявили в Бердске 5 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся бердчан достигло 1154.

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