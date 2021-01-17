Дата Благовещения в 2021 году. Что можно и нельзя делать на Великий праздник Благовещенье

В древние времена в этот день девушки действительно не заплетали волосы в косу и, как правило, делали это перед праздничным днем, отходя ко сну. В праздник нельзя было даже расчесываться.

7 апреля—большой и светлый праздник для всех христиан

Благовещение – один из самых больших и значимых христианских праздников. Этот день отмечается как у католиков, так и у православных христиан. Дата праздника остается неизменной. Зная, какого числа в 2021 году в России Благовещение, можно правильно к нему подготовиться и приготовить блюда на стол.

Как появился праздник

На протяжении многих лет Благовещение празднуется 7 апреля. Пресвятая Дева Мария – женщина, известная каждому православному человеку. Она была воспитана в храме и пообещала Господу сохранить свою чистоту.

Мария жила в городе Назарете. Ее названным мужем был человек по имени Иосиф. Жизнь Марии изменилась после того, как в один из ничем не примечательных дней архангел Гавриил сообщил ей о непорочном зачатии Спасителя мира Иисуса Христа.

Это событие можно назвать настоящим чудом Господним, которое изменило жизнь не только Марии, но и всех людей, живущих на земле.

Первые упоминания об этой памятной дате датируются II веком. Официальным праздником Благовещение стало только в IV веке. Узаконил его Юстиниан, император Византии.

Чего нельзя делать на Благовещение

В древние времена в этот день девушки действительно не заплетали волосы в косу и, как правило, делали это перед праздничным днем, отходя ко сну. В праздник нельзя было даже расчесываться.

Сегодня же запреты приобрели немного другой вид. Современным женщинам на Благовещеньев день не рекомендуется стричь и красить волосы. Есть поверье о том, что девушки, которые пренебрегают этим советом, могут облысеть.

Кроме того, рекомендуется отложить все домашние дела – стирку, уборку и другие обязанности лучше оставить на потом. Также нельзя давать кому-либо вещи. Есть поверье, что обратно их не вернут.

Можно ли гадать на Благовещеньев день

Многие ​молодые девушки с нетерпением ожидают праздник, чтобы погадать и узнать, что им уготовано в ближайшем будущем. Раньше в этот день все незамужние женщины проводили необычные обряды, которые помогали привлечь благополучие и любовь. Они обращали внимание на поведение птиц и учитывали погодные условия. Все на Благовещенье несет в себе скрытый смысл.

Многие верили в то, что в Благовещеньев день исполнить желание может даже ветка, подобранная на улице. Ее клали под подушку перед сном, думая о желаемом. Если наутро ветка оказывалась сломана, это значило, что желание очень скоро исполнится. Если же она оставалась целой, то ожидать исполнения задуманного придется не меньше года.

Какие традиции и обряды существуют

В светлый праздник Благовещение праздничная служба проходит в каждом храме. Примечательно и то, что иногда оно совпадает с еще одной великой христианской датой – Пасхой. Когда это случается, каноны праздников объединяются.

В этот день принято молиться, ходить на церковные службы, подавать бедным и жертвовать деньги на благотворительность. Есть интересная традиция – в Благовещение выпускать на волю голубей. Считается, что именно в этот праздник они летят прямо на небеса и сообщают ангелам обо всем хорошем, что сделал человек за прошедший год.

Люди, которые веруют в Господа, подготавливают в этот день благовещенскую соль. Нужно взять небольшой мешочек, сшитый из плотной ткани, и поместить в него соль. При этом каждый член семьи должен положить туда щепотку соли своими руками.

Ее прокаливают на огне и используют как оберег, спрятав в укромном месте. Считается, что эта соль имеет исцеляющие способности. Если в течение года хозяйке не пришлось использовать всю соль из мешочка, ее сжигают в огне.

В этот день было принято совершать паломничество. Верующие люди отправлялись к святым местам. Реликвии, которые в них хранятся, наделяются в этот день особой волшебной силой. Они способны передать ее просящему об этом человеку, ведь в Благовещение сам Господь готов прийти на помощь человечеству и посодействовать верующему человеку в решении той или иной проблемы.

В древние времена на Благовещение верующие люди разводили очень большие костры. В них выбрасывали все старые, ненужные вещи. Существует поверье, что при сжигании всего лишнего человек мог избавиться от бед и несчастий.

Праздничные угощения

В этот день на праздничном столе должна присутствовать выпечка в форме птиц. Они привлекут весну и наполнят дом теплом. Хозяйки выпекают птичек разных размеров. Они могут быть сладкими, солеными, содержать разнообразную начинку. В старину маленькие дети надевали угощение на палочку и показывали его солнцу.

В Благовещение не принято ставить на праздничный стол большое количество угощений. Как правило, праздник отмечается довольно скромно. Кроме обычной пищи, на праздничном столе может быть вино, рыбные блюда.

Благовещение – большой праздник. Верующие люди отмечают его ежегодно. Определить, какого числа этот праздник в России в 2021 году не сложно — оно всегда празднуется в один день, 7 апреля.

Итоги

Благовещеньев день можно назвать поистине великим. Стоит сделать все возможное, чтобы провести его согласно традициям: попросить помощи у высших сил, помолиться и загадать самое заветное желание — оно обязательно исполнится.

Источник: kleo.ru