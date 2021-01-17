Чистый четверг 2021: Дата праздника и важные запреты особенного религиозного дня

Чистый четверг обладает большой магической силой, поскольку этот день завершает самый строгий и длительный пост в году.

Несмотря на то, что в этот день Иисус был предан своим учеником, верующие все же почитают этот день

Чистый четверг – особенный религиозный праздник, который православные христиане отмечают за три дня до наступления Пасхи. Учитывая, что день празднования Светлого воскресенья плавающий, Великий четверг тоже не имеет фиксированной даты. Узнайте, какого числа будет этот праздник в 2021 году, какова история его появления, традиции и приметы, которых стоит обязательно придерживаться.

История четверга на Страстной неделе

Согласно древнему приданию, именно в этот день Иисус Христос собрал всех своих учеников на Тайную вечерю. После окончания трапезы Спаситель омыл ноги каждому из 12 апостолов, обучая их смирению, терпению и покорности. Таким поступком Иисус Христос положил основы служения в церкви и взаимопомощи верующих.

Отмечая торжество, каждый верующий христианин должен продемонстрировать Богу и самому себе, насколько он готов быть искренним, проявлять терпение и милосердие к окружающим людям, сострадать нуждающимся. Также Сын Божий разделил со своими учениками хлеб и вино.

Этот обряд причащения также считается символом жертвенности, которую совершил Иисус для спасения человечества. Согласно Библии, именно в Чистый четверг Спаситель предвидел предательство одного из своих учеников, однако его имени вслух он так и не назвал.

Так и произошло, Иуда все же предал Иисуса в ночь с четверга на пятницу за 30 монет. Несмотря на такое печальное событие, верующие все же почитают этот день. Ведь в Чистый четверг происходит всепрощение и обновление перед казнью Сына Божьего.

Какого числа Чистый четверг

Чтобы узнать, какого числа празднуют Чистый четверг, нужно отсчитать три дня до празднования Великой Пасхи. В 2021 году православные христиане будут отмечать это торжество 29 апреля.

Этот день имеет и другие названия – Великий, Святой, четверг мистерий или четверг завета, четверток, а в европейских странах его называют Белый или Зеленый четверг. Но мы его знаем как Чистый.

Традиции празднования

Чистый четверг обладает большой магической силой, поскольку этот день завершает самый строгий и длительный пост в году. Великий четверток олицетворяет полное очищение тела и души верующих людей. Причем в этот день нужно не только омыть свое тело и убрать в доме, но и очиститься духовно, избавившись от всех греховных мыслей.

В Чистый четверг нужно встать очень рано с первыми лучами солнца и искупаться. Согласно верованиям, вода в этот день помогает не только смывать грязь со всего тела, но и очищать душу от греховных мыслей. Согласно традиции, проснувшись утром, нужно обязательно умыться с серебра (с серебряной ложки или монетки). Таким способом можно одарить себя красотой и крепким здоровьем. Каждый православный верующий должен заняться уборкой в доме в Чистый четверг. Нужно вынести весь хлам, собрать паутину и убрать все ненужные вещи, которые хранятся в углах, скрытых от глаз. Также нужно перестирать все грязное белье и перемыть посуду. Если вещами не пользовались больше года, то их пора выбросить или отдать нуждающимся. Таким образом можно избавиться от негатива, который накопился в доме за длительное время. В Чистый четверг занимаются приготовлением куличей. С самого утра хозяйки готовят дрожжевое тесто и оставляют его при комнатной температуре, чтобы оно хорошо расстоялось. А ближе к вечеру, прочитав молитву, приступают к приготовлению выпечки. Согласно народным поверьям, по тому, как были приготовлены куличи, можно судить, как пройдет весь год до наступления следующей Великой Пасхи. Также в этот день нужно пересчитывать все свои деньги, причем обязательно три раза – с первыми лучами солнца, в полдень и вечером, после заката. Соблюдение этой традиции позволит «приманить» богатство и успех в свою жизнь.

Перед купанием нужно произнести вслух слова благодарности за все, что у вас есть.

Запреты Чистого четверга

Существуют определенные табу. Перечислим, чего нужно избегать в Страстной четверг:

Так как еще длится Великий пост, не рекомендуется употреблять пищу животного происхождения — молочные продукты, мясо, рыбу. Однако можно выпить небольшое количество красного вина. В этот день не берут и не дают деньги в долг, а также хозяйственный инвентарь и посуду. Нельзя произносить бранные слова и ссориться с близкими людьми. Запрещено гадать на суженого. Нельзя развлекаться, веселиться и организовывать громкие застолья. Не рекомендуется работать в огороде и обрабатывать землю.

Зная, когда отмечают Чистый четверг, можно заранее подготовиться к этому дню, чтобы не только очистить свое тело и жилище, но и избавиться от греховных мыслей. Ведь это праздник очищения тела и души.

Итоги

Великий четверг – особое торжество, которое принято отмечать за три дня до начала Пасхи. Этот день связан с христианскими традициями и обрядами, ведь именно сегодня перед Пасхой Сын Божий встретился с 12 апостолами на Тайной вечере и был предан одним из своих учеников за 30 серебренников.

Источник: kleo.ru