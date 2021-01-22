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Где пройти бесплатную реабилитацию после коронавируса в Новосибирске

18:30 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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Отделение реабилитации рассчитано на 50 мест и принимает пациентов со всей области.

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Реабилитация пациентов после коронавируса развернута в Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Где пройти бесплатную реабилитацию после коронавируса в НовосибирскеНашли 1 зараженного коронавирусом за сутки на 22 января в детсаду БердскаЕщё 1220 новостей

ЛФК, ингаляции, глинотерапия, солевые дорожки и углекислая ванна: в Новосибирской области начали реабилитировать пациентов, перенесших COVID-19, в стационаре больницы № 19. Программу подбирают индивидуально, принимают самых тяжелых.
В стационарном отделении реабилитации больницы № 19 раньше восстанавливали пациентов после инфарктов и операций на крупных сосудах. Осенью прошлого года здесь развернули инфекционный госпиталь, а с 11 января 2021 года начали принимать на реабилитацию пациентов после коронавируса. Курс восстановления длится 14-21 день. Он предназначен для пациентов, тяжело переболевших короновирусом.

Отделение реабилитации рассчитано на 50 мест и принимает пациентов со всей области. На реабилитацию могут отправить сразу из стационара, если тест отрицательный. Все инфекционные госпитали знают о такой возможности. Или же направление даст поликлиника в первые дни после выписки. В отделении реабилитации кроме терапевта, кардиолога, мануального терапевта, физиотерапевта работает психотерапевт. Палаты – одноместные и двухместные, со своим санузлом, питание – лечебное с подбором микроэлементов, продуктами, направленными на восстановление желудочно-кишечного тракта.

Как пояснила главный врач больницы Галина Давидович, если прошло более двух недель, но человек не восстановился, он также может обратиться к участковому терапевту за направлением.

«Респираторный синдром – одышка, кашель. Но это не единственная проблема. Ковид нарушает микроциркуляцию в организме. И костные, и мышечные проблемы возникают, обостряются хронические заболевания. Центральная нервная система реагирует отрицательно», – перечисляет возможные осложнения после коронавируса Галина Давидович.

Ко всем пациентам подход индивидуальный, программа реабилитации назначается после осмотра терапевта, тестирования, с учетом реабилитационного потенциала. Это и двигательная реабилитация: ЛФК, массажи, и процедуры, направленные на восстановление дыхательных функций организма: физиотерапия, ингаляции, сауна низкотемпературная, а также глинотерапия, солевые дорожки, углекислая ванна.

Источник: nso.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Болели ковидом? Тяжело перенесли?

Аноним, 22 января 2021 18:46
"с 11 января 2021 года начали принимать на реабилитацию пациентов после коронавируса. Курс восстановления длится 14-21 день."
Так вот за чем эти истерики с требованием раз в неделю пройти бесплатный тест на корону? Халявный дом отдыха! Ларчик просто открывался?!

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