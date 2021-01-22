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Ольга Бузова сообщила о расставании с Давой

17:12 22.01.2021 Фото: instagram.com/p/CKVlD0aHDOu/
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20 января в сеть просочилось видео, как на собственном 35-летии Ольга грубо послала своего возлюбленного на глазах у гостей.

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Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Ольга Бузова сообщила о расставании с ДавойМайли Сайрус призналась, что женщины привлекают ее больше мужчинЕщё 323 новостей

Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова сделала откровенное признание, они с возлюбленным известным блогером Давидом Манукяном больше не вместе. Что стало причиной не оглашается, но Ольга дала понять, что сейчас в ее жизни началась черная полоса. Сестра звезды перенесла инсульт, а мама и бабушка находятся в Литве и борются за жизнь против онкологии.

Совсем недавно певица демонстрировала поклонникам полную гармонию в отношениях, выставляя счастливые кадры и видео с Мальдивских островов. Может быть, все это было лишь игрой.

20 января в сеть просочилось видео, как на собственном 35-летии Ольга грубо послала своего возлюбленного на глазах у гостей, может быть это и стало причиной расставания.

В сети Ольга написала:

Нас больше нет. Я свободная девушка.
Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи.
Я умоляю 🙏🏻 не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас.
Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви.
Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите ❤️🙏🏻 не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

блогер любовь отношения расставание ссора Ольга Бузова Давид Манукян
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