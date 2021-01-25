Можно или нельзя православным есть свинину?

Согласно Ветхому Завету, все животные, существующие на Земле, делятся на чистых и нечистых.

Некоторые табу сохранились на протяжении многих веков, другие со временем перестали быть актуальными, после чего им перестали следовать

Табу, запрещающее ставить на стол ту или иную еду, существуют во всех мировых религиях. Как правило, они описаны в священных писаниях. Некоторые табу сохранились на протяжении многих веков, другие со временем перестали быть актуальными, после чего им перестали следовать. Это справедливо и для православия. Если читать Ветхий завет, в нем присутствует строгое табу, запрещающее есть свинину. Но стоит ли следовать этому правилу современным православным?

Учение о чистоте

Согласно Ветхому Завету, все животные, существующие на Земле, делятся на чистых и нечистых. Последних запрещалось приносить в жертву и есть самому человеку. К ним не рекомендовалось даже приближаться и тем более трогать их.

Это называли Законом о чистоте. Впервые он был введен пророком Моисеем, считался одним из основополагающих правил. Данное табу имело чисто практические назначение, его конечной целью было желание оградить иудеев от воздействия на них язычников. Запрет должен был дисциплинировать верующих и воспитывать их в соответствии с заповедями, переданными Всевышним Моисею.

Вводить подобные ограничения требовалось, так как евреи, окруженные язычниками, регулярно соблазнялись ими, поддаваясь различным развращениям. Сохранилось множество свидетельств о том, как верующие оставляли Единобожие, начиная поклоняться языческим идолам. Важное место в их жизни начинали занимать ритуалы и традиции, присущие язычникам. Многие правила в язычестве были связаны с едой, поэтому так важно было установить свои порядки. Пророки убеждали верующих, что те, отказываясь от мяса нечистых животных, сохраняют телесную чистоту.

Дополнительно это позволяло предотвратить любые связи с язычниками. В среде иудеев внимательное отношение к еде сохраняется до сегодняшнего времени.

Многие священнослужители, рассуждая о ветхозаветном Законе о чистоте, отмечали, что данное учение имело непосредственное отношение к тому, насколько человек в состоянии жить без греха. Эти законы были призваны добиться единения телесности и духовности. Если же употреблять нечистое мясо, то это явно ассоциируется с нравственными проблемами и нарушениями, считается греховным.

Корни христианства уходят в Ветхий Завет. Поэтому очень важно разобраться, допустимо ли современным православным употреблять в пище свинину.

Какие животные считались нечистыми?

Согласно ветхозаветному закону, Всевышний разрешил людям есть мясо всех животных, которые отвечают двум требованиям. Во-первых, жуют жвачку, во-вторых, имеют раздвоенные копыта. Прямой запрет накладывался, например, на мясо верблюдов и зайцев.

Отдельно упоминаются свиньи. В Священном писании говорится, что они также относятся к нечистым животным, несмотря на то, что имеют ярко выраженные раздвоенные копыта. Однако привычки жевать жвачку не имеют, поэтому не могут быть признаны чистыми.

Пищевые запреты в православии

В Новом Завете существовавшие ранее пищевые табу были отменены, так как перестали быть актуальными. Официально это было сделано на апостольском Соборе, на котором приняли решение о ликвидации деления животных на чистых и нечистых. Поэтому современным православным можно свободно употреблять свинину.

Источник: omolitvah.ru