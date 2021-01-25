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Покончил с собой известный стендап-комик Александр Шаляпин

13:54 25.01.2021 Фото: Инстаграм Александра Шаляпина
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Комик известен многим телезрителям как участник Stand Up Show на ТНТ. В прошлом выступал в КВН и участвовал в шоу пародий «Большая разница» на Первом канале.

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41-летний комик проживал в квартире на Хорошевском шоссе, где и было обнаружено его тело.
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Покончил с собой известный стендап-комик Александр ШаляпинУмер президент Московского зоопарка Владимир СпицинЕщё 661 новостей

В Москве покончил с собой известный российский стендап-комик Александр Шаляпин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что тело Шаляпина обнаружила дома его жена. Женщина вызвала скорую. В настоящее время на месте находятся медики и полицейские. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

41-летний комик проживал в квартире на Хорошевском шоссе, где и было обнаружено его тело. Версия о том, что он мог покончить с собой, на данный момент проверяется сотрудниками полиции.

Александр Шаляпин — актер и стендапер, родился в Люберцах в 1979 году. Известен многим телезрителям как участник Stand Up Show на ТНТ. В прошлом выступап в КВН и участвовал в шоу пародий «Большая разница» на Первом канале.

Играл в спектаклях на сцене Театра.doc, а также был ведущим на российских телеканалах A-one и 2x2. Снялся в десятках фильмов, в том числе в «Бумер. Фильм второй» и «Мужские каникулы».

Александр Шаляпин сметь умер
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