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Рекордную смертность в Сибири и Бердске в январе 2021 рассекретил ЗАГС. Виновник коронавирус?

17:19 25.01.2021, Алина Бурова Фото: pixabay
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Только за 2020 год в Новосибирской области умерли 42 692 человека. Такого не было с 2008 года.

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Порой смерть приходит неожиданно
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Рекордную смертность в Сибири и Бердске в январе 2021 рассекретил ЗАГС. Виновник коронавирус?Умер звездный стилист Александр ШевчукЕщё 663 новостей

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в отделе ЗАГС Бердска, за январь скончались 96 человек.

- В отделе ЗАГС города Бердска с 1 по 19 января 2021 года зарегистрировано 96 записей актов о смерти,- сообщила начальник отдела ЗАГС города Лариса Крокус.

Напомним, что 20 января 2021 года количество умерших от коронавируса в Бердске назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская. От COVID-19 скончались 56 человек.

В декабре 2020 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 4440 записей актов о смерти. Всего за 2020 год умерли 42 692 человека, что на несколько тысяч превышает показатели прошлых лет. Об этом сообщается в отчёте, представленном на сайте Управления по делам ЗАГС региона. При этом в 2019 году умерло 35 774 жителей Новосибирской области, а это почти на 20% меньше показателя прошлого года. С 2008 года смертность не превышала более 39 000 человек в год в Новосибирской области.

записи актов о смерти смерть умерли в Бердске Алла Дробинская
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