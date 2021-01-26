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Какой сегодня церковный праздник? У кого можно попросить излечения от болезней 26 января 2021 года?

07:50 26.01.2021 Фото: pxhere.com
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Этот день по случаю холодов полагалось проводить дома.

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На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? У кого можно попросить излечения от болезней 26 января 2021 года?Татьянин день 2021 молитва студентам, девушкам, женщинам. Что просить у защитницы великомученицы Татьяны?Ещё 726 новостей

Дата по старому стилю: 13 января.
В народе этот день получил название в честь церковной даты, установленной в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских), живших в 3-4 веках.

Этот день по случаю холодов полагалось проводить дома. Люди так и говорили: «Ерёма на печи — болезнь одолей и больше не болей». Ещё одна похожая поговорка звучала так: «Ерёма на печи, а кошка в печурке».

На Ерёму (Ермила) советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако раньше народные прогнозы были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерёт — ненастье у ворот».

У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится зверушка, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьёт это животное — тот семь лет не будет счастья видеть.

Впрочем, были и более прозаичные приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

Именины в этот день
Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков

Источник: calend.ru

26 января 2021 Ермилов день именины история праздник
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