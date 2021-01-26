Срок действия иммунитета у переболевших коронавирусом увеличился, заявил Мурашко

Он также отметил, что в стране отслеживают генетическое разнообразие коронавируса. Министр добавил, что на сегодняшний день ситуация вполне стабильная.

Мурашко считает, что ситуация с вирусом стабилизируется

У переболевших COVID-19 иммунитет к коронавирусу сохраняется до семи-восьми месяцев. Об этом во вторник, 26 января, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то семи-восьми месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся», ― сказал он.

Мурашко также отметил, что в стране отслеживают генетическое разнообразие коронавируса. Министр добавил, что на сегодняшний день ситуация вполне стабильная.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на данный момент в 22 регионах России заболеваемость COVID-19 начала снижаться. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о 6-месячном иммунитете у переболевших. кроме того, она просила таких людей не торопиться ставить прививки.

18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости проведения кампании заявил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, глава государства выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

В Новосибирской области, по последним данным, прививки от коронавируса поставили около 10 тыс. человек. Записались на вакцинацию свыше 32 тыс. жителей региона.