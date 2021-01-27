Какой сегодня церковный праздник? Какую святую почитают и кому молятся 27 января 2021 года

Она с юно­сти всем серд­цем воз­лю­би­ла Бо­га и глу­бо­ко со­жа­ле­ла о лю­дях, не ве­ру­ю­щих в Него.

Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 280 года в Каппадокии

27 января по новому стилю Русская Православная церковь чтит память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 280 года в Каппадокии. Ее отец Завулон происходил из знатного рода и доводился родственником святому великомученику Георгию. Мать Сусанна была сестрой Патриарха Иерусалимского.

С 12 лет Нина воспитывалась в Иерусалиме, проявляя послушание и с усердием читая Священное Писание. Однажды она заинтересовалась судьбой нетленного Хитона Господня и прочитала, что он, по преданию, был перенесен в Иверию (так раньше называли Грузию). Узнав, что Грузия еще не приняла христианство, Нина начала молиться Пресвятой Богородице, прося ее помощи в апостольском служении и обретении Хитона Господня. Дева Мария, услышав молитвы юной праведницы, явилась ей во сне, вручила крест из виноградной лозы и направила в Иверию, обещав свое покровительство.

Патриарх Иерусалимский благословил Нину на подвиг апостольского служения. Чудом избежав по пути мученической смерти от армянского царя Тиридата, она прибыла в Грузию около 319 года. В Мцхете, древней столице Грузии, проповедница нашла приют в семье бездетного садовника, своими молитвами она помогла его жене разрешиться от бесплодия и уверовать во Христа. Слава о Нине распространилась в окрестностях. В день Преображения Господня по молитве святой Нины буря низвергла с высокой горы языческие идолы.

Позже святая Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую царицу Нану. Приняв крещение, та стала ревностной христианкой. Однако даже несмотря на чудесное исцеление супруги царь Мириан по наущению язычников едва не подверг святую Нину жестоким мучениям. Спасло ее то, что померкло солнце и непроницаемая мгла покрыла город. Царь внезапно ослеп, а пораженная ужасом свита начала умолять своих языческих идолов о возвращении дневного света, но тщетно. Тогда они воззвали к Богу. Мрак мгновенно рассеялся, и засияло солнце. Царь Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты, принял крещение вместе со своей свитой.

На том месте, где святой Нине открылся Хитон Господень, воздвигли первый в Грузии христианский храм. В 324 году византийский император Константин по просьбе царя Мириана прислал в Грузию епископа, двух священников и трех диаконов, и в стране окончательно утвердилось христианство.

Получив известие свыше о близкой кончине, святая Нина попросила царя Мириана прислать к ней епископа Иоанна. Вместе с епископом прибыл и сам царь вместе со всем духовенством. У смертного одра святой Нины они стали свидетелями многих исцелений.

Источник: calend.ru