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Главная молитва святой равноапостольной Нине 27 января 2021 года

08:20 27.01.2021 Фото: pravmir.ru
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27 января по новому стилю Русская Православная церковь чтит память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

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27 января по новому стилю Русская Православная Церковь отмечает память святой равноапостольной Нины
Сюжет: Православные обряды
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Главная молитва святой равноапостольной Нине 27 января 2021 годаКакой сегодня церковный праздник? Какую святую почитают и кому молятся 27 января 2021 годаЕщё 728 новостей

Святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии.

Молитва

О всехвальная и предивная равноапостольная Нино, к тебе прибегаем и умильно тебе просим: огради нас (имена) от всяких зол и скорбей, вразуми врагов святыя Церкви Христовы и посрами противников благочестия и умоли Всеблагаго Бога Спасителя нашего, Емуже ты ныне предстоиши, да дарует народу православному мир, долгоденствие и во всяком добрем начинании поспешение, и да приведет Господь нас в Небесное Свое Царствие, идеже вси святии славословят всесвятое Его имя, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: molitvoslov.com

27 января 2021 молитва Святая равноапостольная Нина
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