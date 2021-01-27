Главная молитва святой равноапостольной Нине 27 января 2021 года

27 января по новому стилю Русская Православная Церковь отмечает память святой равноапостольной Нины

Святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии.

Молитва

О всехвальная и предивная равноапостольная Нино, к тебе прибегаем и умильно тебе просим: огради нас (имена) от всяких зол и скорбей, вразуми врагов святыя Церкви Христовы и посрами противников благочестия и умоли Всеблагаго Бога Спасителя нашего, Емуже ты ныне предстоиши, да дарует народу православному мир, долгоденствие и во всяком добрем начинании поспешение, и да приведет Господь нас в Небесное Свое Царствие, идеже вси святии славословят всесвятое Его имя, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: molitvoslov.com