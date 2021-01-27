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Когда будет пик магнитной бури сегодня 27 января по часам. Как спастись метеозависимым во время вспышек на Солнце и дата ближайшего геоудара

07:11 27.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay.com
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Большинство людей метеозависимы. Насколько сильна эта зависимость, определяется психологическим состоянием человека, предрасположенностью к сердечно -сосудистым заболеваниям, даже временем года.

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27 января продолжается последняя затяжная магнитная буря
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Когда будет пик магнитной бури сегодня 27 января по часам. Как спастись метеозависимым во время вспышек на Солнце и дата ближайшего геоудараМагнитная буря сегодня 26 января 2021: Перепады настроения и головную боль вызовет мощная вспышка геоудара. Как пережить ближайшую неделю метеопатам?Ещё 16 новостей

От солнечной радиации нашу планету защищает невидимая оболочка — магнитосфера. Поток ионизированных частиц, разлетающихся от Солнца, так называемый солнечный ветер, постоянно воздействует на магнитосферу Земли. Когда на Солнце случаются вспышки, скорость солнечного ветра усиливается, магнитосфера как бы сжимается над Землей, давление солнечного ветра вызывает своеобразную «болтанку». Это и есть магнитная буря.

Большинство людей метеозависимы. Насколько сильна эта зависимость, определяется психологическим состоянием человека, предрасположенностью к сердечно -сосудистым заболеваниям, даже временем года. Даже на саму бурю люди реагируют по-разному, кто-то сразу на 1-2 день бури, кто-то — на её пик, а некоторые — спустя некоторое время после пика бури.

27 января продолжается магнитная буря, начавшаяся 24 января. У этой бури средняя мощность. Заметные возмущения ожидаются в районе 15 часов. Сильная магнитная буря нас ожидает 1 февраля 2021 года, в оставшиеся дни января степень возмущения магнитного поля оценивается в 1-2 балла.

Как влияет магнитная буря на организм человека

При магнитных бурях количество кислорода в воздухе снижается, что ведет к гипоксии - кислородному голоданию - тканей организма, в том числе мозга. Люди могут чувствовать сильную усталость, даже если ничего не делали, появляются головные боли, сердцебиения. У гипертоников, сердечников возможны скачки давления, страдающим бронхиальной астмой становится труднее дышать. Обостряются хронические заболевания, в том числе и аллергии.

Даже у здоровых людей надпочечники начинают в повышенных количествах выбрасывать в кровь гормоны стресса - адреналин и кортизол. Повышается раздражительность, накатывает чувство беспричинной тревоги, снижается внимание, в крови подскакивает сахар.

Пережить магнитную бурю могут помочь следующие рекомендации

1. Важно хорошо высыпаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом, утомительных походов по магазинам
2. Взбодриться с утра поможет смесь активирующих мозг пряностей. Возьмите чайную ложку имбиря, немного кардамона, мускатного ореха, тимьяна. Заварите в термосе вместе с чайной ложкой черного чая.
3.Снять спазм сосудов и головную боль под силу гвоздике. Ее можно заваривать вместе с чаем, а можно просто разжевать пару гвоздичек. Гвоздику называют “батарейкой” для сосудов.
4.Принять контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе.

5. Исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое) и увеличить количество потребляемой жидкости (вода, зеленый чай). Все это поможет снизить вязкость крови.
6. Ограничить пользование самолетами, метро, общественным транспортом из-за перепадов давления и духоты.
7. Водителям следует помнить, что во время магнитных бурь, скорость реакции снижается , поэтому необходимо соблюдать особую осторожность при вождении.

Климатологи из Сан-Франциско предполагают, что магнитные бури стали одной из причин гибели парохода «Титаник». Дело в том, что выжившие при крушении парохода утверждали, что видели северное сияние – свечение, вызванное взаимодействием атмосферы с заряженными частицами солнечного ветра. А именно он вызывает на Земле магнитные бури, которые могли помешать работе навигационной системы корабля

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