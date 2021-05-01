Сильная магнитная буря 1 мая 2021: как метеопатам пережить геоудар

1 мая 2021 года, в субботу, магнитное поле Земли ранним утром и в первой половине дня будет в полном покое. Специалисты оценивают силу возмущений геомагнитного поля в 1-2 балла. С 6 утра до полудня 1 мая в магнитном поле Земли будет полный «штиль». С 15 часов при увеличении давления потока солнечного ветра ожидается усиление шторма в магнитном поле нашей планеты до 3-4 баллов. В это время возможны обострения болезней у метеопатов и людей с хроническими заболеваниями. Люди, перенесшие тяжелые заболевания или операции, страдающие болезнями сердца, гипертоники и астматики окажутся под ударом стихии. Необходимо во время принимать лекарства и прислушиваться к реакции своего организма на изменение внешних условий.
2 мая ожидается сильная магнитная буря.
Геомагнитный шторм продлится до полуночи, поэтому вечером ожидаемыми будут такие признаки воздействия магнитной бури на организм человека:
- появление болей в районе сердца;
- затруднения в дыхании, нехватка кислорода в организме, одышка;
- головная боль, мигрень;
- головокружения, тошнота;
- слабость, ломота в костях и суставах;
- нервозность, истеричность, вспыльчивость, приступы апатии, беспричинные слезы.
Организм человека в принципе хорошо приспосабливается к любым изменениям в окружающем мире, в том числе и к изменениям в магнитном поле Земли. Однако магнитная буря происходит спонтанно и неожиданно, поэтому у организма нет времени подстроиться. Магнитный шторм — это стресс для всех органов человека, но главная мишень — это сердце. Система кровообращения страдает от колебаний силовых линий магнитного поля, поскольку красные клетки в крови чутко реагируют на изменения в магнитном поле планеты, при магнитных бурях меняется вязкость крови и давление на стенки сосудов.
Чтобы легче пережить магнитный шторм специалисты рекомендуют:
- соблюдать режим дня;
- не нагружать организм излишней физической активностью, больше отдыхать;
- в питании придерживаться здоровой пищи, больше пить воды, исключит кофе и энергетики;
- не злоупотреблять алкоголем и курением;
- не нервничать по пустякам и не провоцировать скандалы и ссоры;
- бережно относится к окружающим людям, возможно они метеопаты и им тяжело и требуется поддержка.
Как переживают бурю наши читатели:
Марина Владимировна, 43 года:
- Болит очень голова и суставы, чувствую себя уставшей, даже если ничего не делаю. Иногда грущу и тоскую, ничего не хочется.
Ольга Ивановна, 57 лет:
- Очень сильно растет давление, болит голова и глаза. Трудно ездить за рулем, раздражают бестолковые водители и пешеходы, нервничаю и волнуюсь.
Владимир Николаевич, 64 года:
- Скачет давление, максимально до 180 бывает. Болит сердце, пульс непостоянный. В основном давление самое опасное. Иногда болит голова.