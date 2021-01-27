Названа причина смерти звезды киноэпопеи "Вечный Зов" Юрия Лахина

Последние дни жизни 68-летний актер провел в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.

Юрий Лахин

Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин скончался на 69-м году жизни. О его смерти сообщил уральский драматург Николай Коляда.

"Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме", — написал Коляда на своей странице в Facebook.

По информации РЕН ТВ, актер скончался из-за вызванных коронавирусом осложнений. Последние дни жизни он провел в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.

Юрий Лахин в 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Он играл на сцене "Сатирикона", Театра на Покровке и в Свердловском драматическом театре.

Также Лахин снимался в кино. Он наиболее известен зрителю по сериалам "Молодежка", "Ликвидация", "Громовы", "Вечный зов" и другим картинам.