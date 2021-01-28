Можно ли ставить вакцину от коронавируса переболевшим COVID-19, ответил минздрав Новосибирской области

Перед прививкой проводится осмотр терапевтом или фельдшером, к вакцинированию допускаются лица, заполнившие анкету пациента и не имеющие противопоказаний к вакцинированию.

Никто не знает, нужна ли прививка переболевшему коронавирусом

Задал важные вопросы для всех жителей России и Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" минздраву региона. И получил на них ответы в январе 2021. Напомним. массовая вакцинация против коронавируса стартовала в России с 18 января 2021. Но у получателей прививок скопилось много вопросов. В частности, нужно ли ставить прививку тем, кто уже переболел коронавирусом?

- В настоящее время у мирового научного сообщества нет достоверных данных о необходимости вакцинации всех переболевших COVID-19 и о длительности сохранения естественного иммунитета после болезни, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в минздраве Новосибирской области.

При этом отмечается, что в Новосибирской области переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев не прививаются. А перед прививкой проводится осмотр терапевтом или фельдшером, к вакцинированию допускаются лица, заполнившие анкету пациента и не имеющие противопоказаний к вакцинированию.