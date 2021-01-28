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Можно ли ставить вакцину от коронавируса переболевшим COVID-19, ответил минздрав Новосибирской области

11:23 28.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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Перед прививкой проводится осмотр терапевтом или фельдшером, к вакцинированию допускаются лица, заполнившие анкету пациента и не имеющие противопоказаний к вакцинированию.

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Никто не знает, нужна ли прививка переболевшему коронавирусом
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Задал важные вопросы для всех жителей России и Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" минздраву региона. И получил на них ответы в январе 2021. Напомним. массовая вакцинация против коронавируса стартовала в России с 18 января 2021. Но у получателей прививок скопилось много вопросов. В частности, нужно ли ставить прививку тем, кто уже переболел коронавирусом?

- В настоящее время у мирового научного сообщества нет достоверных данных о необходимости вакцинации всех переболевших COVID-19 и о длительности сохранения естественного иммунитета после болезни, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в минздраве Новосибирской области.

При этом отмечается, что в Новосибирской области переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев не прививаются. А перед прививкой проводится осмотр терапевтом или фельдшером, к вакцинированию допускаются лица, заполнившие анкету пациента и не имеющие противопоказаний к вакцинированию.

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