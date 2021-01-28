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Расследования задержаний на несанкционированной акции 23 января в Новосибирске требует депутат горсовета Светлана Каверзина

13:51 28.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Она призвала новосибирцев и правоохранителей воздерживаться от агрессии по отношению друг к другу. И привела примеры необоснованного, по ее мнению, применения силы. Несанкционированные шествие и митинг Каверзина назвала мирными гуляниями.

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Светлана Каверзина выступала за возвращение Бердску прямых выборов мэра

Известная общественница и депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина 27 января распространила открытое письмо, в котором выражает свое отношение к задержаниям участников несанкционированных акций в поддержку Навального 23 января.

Послание она адресовала первым руководителям Новосибирской области и Новосибирска, полпреду президента в Сибири, а также главам силовых ведомств. Текстом письма располагает «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что массовые мероприятия 23 января власти Новосибирска не согласовали со ссылкой на коронавирусные ограничения. Поэтому шествия и митинги являлись незаконными. Как и по всей стране. Несмотря на это, акция в центре столицы Сибири собрала по разным оценкам от 1500 до 3000 человек. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», люди съезжались со всей Новосибирской области.

Между тем, произошедшее в субботу в центре Новосибирска представитель «Яблока» Светлана Каверзина назвала «мирными гуляниями жителей - горожане передвигались по тротуарам, соблюдая правила дорожного движения, переходя проезжие части улиц в положенных местах и на зелёный свет». Она напомнила, что в соответствии со ст. 31 Конституции РФ граждане имеют право собираться мирно, без оружия, что ст. 29 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину свободу мысли и слова.

Однако были проведены «немотивированные и антиконституционные», по ее словам, задержания с применением физической силы, специальных средств и с нарушением социальной дистанции.

- Есть задержанные, получившие физические травмы от рук полиции. При задержаниях сотрудники не объясняли гражданам причины задержания и их права. После задержания граждане препровождались в автозаки, где продолжительное время содержались в условиях, не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ. Люди сидели в тесноте, на коленях друг у друга. Задержанные были лишены возможности соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Граждане вынужденно находились необоснованно длительное время без воды и возможности отправления гигиенических потребностей, - заявила Каверзина.

И привела конкретные примеры нарушения со стороны сотрудников полиции:
- Так, в отделе полиции №4 «Калининский» несколько десятков человек длительное время ожидали оформления документов, стоя в маленьком неприспособленном помещении коридора, где не на чем было сидеть. В нарушение положений КоАП РФ граждане вынуждены были провести в таких условиях по 5 и более часов. Пострадавшему от действий полиции и получившему травму головы молодому человеку полицейские не вызывали скорую помощь. Список нарушений неполный и мы продолжаем получать сведения о нарушениях полиции.

По мнению депутата, 23 января на улицы Новосибирска вывели неоправданно большое число правоохранителей, что «обостряло обстановку, создавало атмосферу страха и негативный эмоциональный фон у граждан».

- От имени жителей Новосибирска, своих избирателей я призываю представителей всех органов государственной власти и местного самоуправления тщательно изучить и исследовать события, произошедшие 23 января 2021 года во время массовых гуляний горожан. Необходимо дать им адекватную и справедливую оценку и сделать надлежащие выводы. Я призываю граждан города Новосибирска не проявлять агрессии друг к другу и
представителям правоохранительных органов, - написала Светлана Каверзина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 января акции в поддержку арестованного Алексея Навального прошли в 125 городах России. По последним данным ОВД-инфо, в общей сложности было задержано 3980 человек, в том числе 97 в Новосибирске.

автозаки акции гуляния задержания открытое письмо Светлана Каверзина
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От редакции

Полиция вела себя правильно?

Аноним, 28 января 2021 14:00
НВР: завите яденышкина.. вот и появилась представительная власть!
теперь представте в такой же ситуации шерстнина.И что он заявит? я конкурсу выиграл..
Аноним, 28 января 2021 14:08
все в кучу, какая-то каша наваленного с выборами мэра Бердска.

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