Что может помешать формированию иммунитета после вакцинации от коронавируса, рассказал иммунолог

Иммунолог рассказал, что может помешать формированию иммунитета после вакцинации от коронавируса

Специфический иммунитет после прививания от коронавируса формируется у людей с разной скоростью. Причиной замедленной реакции организма человека на вакцину от ковида может быть лекарственная терапия, которая назначается в том числе при некоторых аутоиммунных и онкозаболеваниях. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Есть целый комплекс иммунодефицитных состояний, которые могут развиваться, например, в ответ на лекарственную терапию, то есть когда человек получает препараты, угнетающие его иммунную систему. Это возможно при онкологических, аутоиммунных заболеваниях, после трансплантации внутренних органов. Тогда формирование специфического иммунитета после вакцинации от CoViD-19 может происходить гораздо медленнее, — уточнил врач в интервью радио Sputnik.

Кроме того, как утверждает специалист, на скорость формирования иммунитета могут влиять и серьёзные физические нагрузки, а также сильный стресс. Крючков также поведал, что большинство людей, страдающих аллергией, могут быть допущены к вакцинации от коронавируса, а принимаемые пациентами стандартные противоаллергические лекарства не влияют на формирование иммунитета. При этом иммунолог подчеркнул, что некоторые гормональные препараты, которые тоже иногда выписывают для лечения аллергии, могут стать причиной для противопоказания. Эксперт посоветовал в данном случае консультироваться с медиками.

По мнению врача, специфический иммунитет к ковиду вырабатывается у всех, кому ввели вакцину. Однако уровень антител у людей может быть разным. То же самое происходит с теми, кто переболел ковидом: у части из них антитела могут вообще не появиться. Узнать, почему они не выработались, почти невозможно, уверяет специалист.

— Это может быть просто особенность организма или особенность заболевания, которое человек перенёс. Существует некая подгруппа людей, которые очень слабо реагируют на вакцину. Это же относится и к естественному заболеванию: у одних переболевших антитела сохраняются полгода-год, у других исчезают за три месяца, — поведал Крючков.

Иммунолог сообщил, что реактивность иммунной системы человека снижается с возрастом. Процесс формирования специфического иммунитета у людей старшего возраста идёт медленнее. При этом врач заявил, что судить об уровне иммунитета только по количеству обнаруженных тестом антител не нужно, поскольку все тест-системы реагируют на различные антигены коронавируса, поэтому показатели будут меняться в зависимости от теста.