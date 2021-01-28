28.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Что может помешать формированию иммунитета после вакцинации от коронавируса, рассказал иммунолог

14:15 28.01.2021 Фото: pexels.com
0

По его словам, скорость данного процесса может зависеть от физических нагрузок и стресса.

% name% title
Иммунолог рассказал, что может помешать формированию иммунитета после вакцинации от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Что может помешать формированию иммунитета после вакцинации от коронавируса, рассказал иммунологЗаявил о скором конце пандемии коронавируса вирусолог. Сроки снятия ограниченийЕщё 1262 новостей

Специфический иммунитет после прививания от коронавируса формируется у людей с разной скоростью. Причиной замедленной реакции организма человека на вакцину от ковида может быть лекарственная терапия, которая назначается в том числе при некоторых аутоиммунных и онкозаболеваниях. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Есть целый комплекс иммунодефицитных состояний, которые могут развиваться, например, в ответ на лекарственную терапию, то есть когда человек получает препараты, угнетающие его иммунную систему. Это возможно при онкологических, аутоиммунных заболеваниях, после трансплантации внутренних органов. Тогда формирование специфического иммунитета после вакцинации от CoViD-19 может происходить гораздо медленнее, — уточнил врач в интервью радио Sputnik.
Кроме того, как утверждает специалист, на скорость формирования иммунитета могут влиять и серьёзные физические нагрузки, а также сильный стресс. Крючков также поведал, что большинство людей, страдающих аллергией, могут быть допущены к вакцинации от коронавируса, а принимаемые пациентами стандартные противоаллергические лекарства не влияют на формирование иммунитета. При этом иммунолог подчеркнул, что некоторые гормональные препараты, которые тоже иногда выписывают для лечения аллергии, могут стать причиной для противопоказания. Эксперт посоветовал в данном случае консультироваться с медиками.

По мнению врача, специфический иммунитет к ковиду вырабатывается у всех, кому ввели вакцину. Однако уровень антител у людей может быть разным. То же самое происходит с теми, кто переболел ковидом: у части из них антитела могут вообще не появиться. Узнать, почему они не выработались, почти невозможно, уверяет специалист.

— Это может быть просто особенность организма или особенность заболевания, которое человек перенёс. Существует некая подгруппа людей, которые очень слабо реагируют на вакцину. Это же относится и к естественному заболеванию: у одних переболевших антитела сохраняются полгода-год, у других исчезают за три месяца, — поведал Крючков.
Иммунолог сообщил, что реактивность иммунной системы человека снижается с возрастом. Процесс формирования специфического иммунитета у людей старшего возраста идёт медленнее. При этом врач заявил, что судить об уровне иммунитета только по количеству обнаруженных тестом антител не нужно, поскольку все тест-системы реагируют на различные антигены коронавируса, поэтому показатели будут меняться в зависимости от теста.

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Болели ковидом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда можно выпить после ДТП, рассказал Верховный суд
14:50 28-01-2021
Когда можно выпить после ДТП, рассказал Верховный суд
БердскКомпенсацию морального вреда за незаконное отстранение от выборов мэра Бердска может потребовать в суде экс-кандидат Александр Трушакин
14:47 28-01-2021
Компенсацию морального вреда за незаконное отстранение от выборов мэра Бердска может потребовать в суде экс-кандидат Александр Трушакин
Парящие вейп в общественных местах заплатят штраф. Кальяны тоже запретили
14:45 28-01-2021
Парящие вейп в общественных местах заплатят штраф. Кальяны тоже запретили
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео. Зверь напал на легковушку
14:39 28-01-2021
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео. Зверь напал на легковушку
Назвали способ избавиться от звонков с рекламой кредитов жителям России
14:30 28-01-2021
Назвали способ избавиться от звонков с рекламой кредитов жителям России
Календарь рыболова по Луне на каждый месяц 2021 года: Благоприятные и неблагоприятные дни
14:20 28-01-2021
Календарь рыболова по Луне на каждый месяц 2021 года: Благоприятные и неблагоприятные дни
Что может помешать формированию иммунитета после вакцинации от коронавируса, рассказал иммунолог
14:15 28-01-2021
Что может помешать формированию иммунитета после вакцинации от коронавируса, рассказал иммунолог
Бердск"У нас город, а не какое-то село": Навсегда ли закрыли детское инфекционное отделение и останутся ли из-за этого без работы, рассказали медики ЦГБ Бердска
14:15 28-01-2021
Россия возобновляет перелеты с четырьмя странами. Что ждет туристов?
14:00 28-01-2021
Россия возобновляет перелеты с четырьмя странами. Что ждет туристов?
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 5
13:53 28-01-2021
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются