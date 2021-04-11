Как пережить смерть близкого человека: куда уходит душа – памятка из церкви

Когда уходят наши близкие
Мы можем сомневаться в чём угодно: будет завтра пасмурно или ясно, будем мы здоровы или заболеем, будем богаты или убоги, но в одном нет никакого сомнения: мы все рано или поздно предстанем пред Богом. Умирание есть «путь всея земли». Но, зная всё это, при потере близких людей мы всё равно испытываем скорбь. И это по человеческому естеству понятно и объяснимо. Ведь даже когда мы просто расстаёмся с любимыми на время, мы грустим и печалимся, тем более, когда предстоит последнее расставание в земной жизни. Сам Господь Иисус Христос, когда пришёл в дом своего умершего друга Лазаря, восскорбел духом и прослезился, так Он любил его. Но люди верующие имеют великое утешение, которое помогает им пережить кончину близких - молитву за своих усопших. И эта молитва, как нить, соединяет нас и мир людей уже ушедших.
Каждый, кто теряет близкого человека, задаётся вопросом: «Что я могу ещё сделать для своего любимого?».
И действительно, когда наши близкие, например, заболевают, мы спешим на помощь, идём в больницу, покупаем продукты, лекарства. И в этом сочувствии выражается наша любовь, соболезнование им. Но человек усопший не менее, а может быть даже более, нуждается в нашей заботе.
Человек не исчезает как личность со смертью мозга и остановкой сердца. Кроме тела (временной оболочки) он имеет вечную, бессмертную душу. «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22:31-32).
И именно душа составляет сущность человека. И мы любим (если действительно любим) близкого не за красоту тела и физическую силу, а в первую очередь за качества души. Ум, доброта, характер, любовь - всё это качества души нашего близкого, то, что составляет его образ. Тело - есть одежда человека, оно стареет, болеет, изменяется, с ним происходят необратимые процессы. А душа не имеет возраста, она бессмертна.
Раз наш ближний бессмертен, он и там, за чертой земной жизни нуждается в нашей помощи и поддержке. Так что же он от нас ждёт, и чем мы можем помочь ему? Дорогие надгробия, пышные поминки не нужны им. Нужно им только одно: наша горячая молитва об упокоении их души и о прощении их вольных и невольных грехов. Сам умерший за себя помолиться уже не может. Святитель Феофан Затворник говорит, что усопшие нуждаются в молитвах, «как бедный в куске хлеба и чаше воды».
Мы должны молиться, каяться в грехах, приступать к Таинствам Церкви в нашей земной жизни, и она даётся нам как подготовка к вечной, а когда человек умирает, итог его жизни уже подведён, он не может никак изменить её к лучшему. Усопший может только рассчитывать на молитвы Церкви и тех, кто знал и любил его при жизни. И по молитвам родственников, друзей Господь может переменить участь усопшего. Свидетельством этому являются многочисленные случаи из предания церковного и житий святых. Даже если усопший был далёк от Церкви, он может получить облегчение своей участи по усердной, слёзной молитве близких.
Если человек грешил
Ещё один очень важный момент: если человек, ушедший от нас, не жил церковной жизнью, или мы видим, что жизнь его была далека от заповедей Божиих, любящие родные должны особенно внимательно отнестись к своей собственной душе. Мы все взаимосвязаны с родными, близкими, как части единого организма: «Страдает ли один член - страдают с ним и все члены». Если какой-то орган бездействует, у человека обостряются другие чувства, другие органы берут на себя дополнительную нагрузку, его функции. И если наш близкий не успел что-то сделать в духовной жизни, мы должны восполнить это за него. Этим мы будем спасать свою душу и принесём великую пользу его душе. И наша жизнь за других, в память кого-то может выразиться в нашей усердной молитве, в частом причащении Святых Тайн, в стяжании христианских добродетелей, в щедрой милостыни о поминовении усопшего.
Очень часто бывает и такое, что люди, которые очень редко ходили в храм, жили жизнью беспечной, мирской, потеряв близкого человека, приходят в церковь и становятся настоящими православными христианами. Жизнь их полностью меняется, через скорбь они приходят к Богу. И, конечно, всю жизнь потом молятся за своих усопших родственников. Пути Господни неисповедимы.
Как воспринимать уход близкого
Люди верующие и люди далёкие от Церкви совершенно по-разному воспринимают потерю близких. Неверующие люди часто находятся в смятении перед лицом смерти и избегают даже упоминания, даже мысли о ней в повседневной жизни. Смерть страшит их, они не знают, что их ждёт, есть ли жизнь там? Как готовиться к смерти и относиться к ней для неверующих - тайна за семью печатями. Даже обычное для официальных речей пожелание: «Пусть земля ему будет пухом», - таит в себе подспудный вопрос: неужели это всё - тело в землю и далее ничего?
Со смертью близких, люди, далёкие от веры, часто впадают в отчаяние, уныние, чёрную тоску. Всё, жизнь кончилась, если моего любимого человека более нет, он перестал существовать, жизнь больше не имеет смысла. Нельзя сказать, что верующие не скорбят о кончине близких, но они относятся к смерти совсем по-другому. Христианская грусть светла, мы знаем, что человек живёт вечно, что смерть - это только разлука, его жизнь продолжается, но в ином качестве. Знаем, что мы связаны с усопшим узами молитвы и любви. Мы не можем сказать: «был человек, и нет человека». Если мы любили ближнего при жизни, и по смерти продолжаем любить его. «Любовь никогда не перестаёт», — говорит апостол Павел.
Нужно ли усердно скорбеть об усопшем
Чрезмерная скорбь ещё потому недопустима, что она не только губит нашу собственную душу (а уныние — один из восьми смертных грехов), но и не даёт нам молиться за усопших. В душе человека унывающего образуется пустота, вакуум, он вообще не может ничего делать, тем более молиться. А ведь наш близкий так нуждается в нашей помощи! Ради них мы должны взять себя в руки, сколько можно успокоиться и все наши силы вложить в молитву. Особенно до 40-го дня по кончине человек усопший нуждается в особо усердных молитвах. В эти важные для него дни следует как можно чаще посещать церковные службы, а дома читать по усопшему Псалтирь. В дни 9-й и 40-й нужно обязательно быть на Литургии, подать записки за усопшего и самим молиться на службе. В 40-й день Господь судит все дела земной жизни человека и определяет его дальнейшую загробную участь, и для усопшего нет большей помощи в этот день, чем молитва за него на Божественной Литургии.
Нужно ли молиться после 40 дней со смерти близкого
Но и после сороковин не следует ослабевать в молитве. Особенно следует поминать ушедших сродников и друзей в дни их памяти, в дни родительских суббот. Тот, кто усердно молится за усопших, не забывает их, и сам потом не остается без церковного поминовения.
По слову апостола Иакова «много может усиленная молитва праведного» и если мы стремимся жить по Заповедям Божьим, то мы праведны и тогда наша молитва будет иметь особое дерзновение, и мы сможем принести неисчислимо большую пользу нашим усопшим. Если мы будем сами спасаться и спасать своей молитвой наших близких, то, смеем верить, что нам предстоит встреча с ними там, в той иной жизни. А если они достигнут Царства Небесного, то обязательно будут молиться там за нас
Составлено по материалам статей священника Павла Гумерова