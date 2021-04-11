18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска

Обряд Соборование обычно верующие проходят во время Рождественского поста. Но многие стремятся пособороваться в Великий пост перед Пасхой.
Соборования – это же и Елеосвящение. В церкви это считается одним из таинств, когда через помазание освященным маслом (елеем) Богом даруется человеку помощь в исцелении душевных и телесных недугов. Обряд совершают несколько священников, поэтому и называется собором.
Во всех храмах России свое расписание соборования. Так, в Бердске оно прошло 3 апреля и теперь прихожан ждут 18 апреля в 14.00.
А в Донском монастыре в Москве соборование идет даже дважды в неделю.
Если вы часто ходите в церковь на исповедь и причащение, то участие в Соборовании не всегда обязательно.
Священники говорят, что тех, кто редко это делает или вообще не делает, то им важнее в Великий пост таинство покаяния и таинство причастия.
Когда требуется соборование?
-Если вы больны, но не только физически, а пребываете в унынии или отчаянии.
-Когда верующий находится при смерти.
- Пособороваться можно и здоровому человеку, ведь у каждого из нас есть раны на теле и в душе.
Поэтому в РПЦ уже традиционно разрешено всем желающим участвовать в Соборовании раз в год.
Главное, приходить с чистой душой и открытым сердцем.
Желательно после этого обряда причаститься на следующий день после Елеосвящения. Или в ближайшие недели. А перед этим прийти на исповедь.
Не нужно думать, что Соборование снимет всех грехи. Прощены будут те грехи, о которых вы забыли ли совершили по незнанию.
Используемые в таинстве масло и рис многие уносят домой, масло – сжигают в лампадке или мажутся, а рис съедают. Но если вы не уверены, что используете их, то лучше не брать их из храма.
Помните, что масло и рис - это лишь атрибуты. И по сути, если вы в душе после Соборования ничего не имеете, то и нести домой из храма материальные вещи не имеет смысла.