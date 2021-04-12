Магнитная буря 12 апреля пощадит ли сегодня метеопатов: дата очень мощного апрельского геоудара
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Магнитная буря 12 апреля пощадит ли сегодня метеопатов: дата очень мощного апрельского геоудара

5:00:334/12/2021Фото: pixabay, https://tesis.lebedev.ru/
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16 апреля нас ожидает очень мощная магнитная буря. И необходимо быть во всеоружии. Ее сила будет равна 5 баллам.

Геоудар будет иметь в текущие сутки слабые воздействия и произойдут они после 15.00 по московскому времени. До обеда же геомагнитное поле будет спокойным
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Кажется, метеозависмые люди могут сегодня, 12 апреля, немного отдохнуть от воздействия Солнца. Наверное, День космонавтки этом поспособствовал! Геоудар будет иметь в текущие сутки слабые воздействия и произойдут они после 15.00 по московскому времени. До обеда же геомагнитное поле будет спокойным.

Но как ранее мы писали, 16 апреля нас ожидает очень мощная магнитная буря. И необходимо быть во всеоружии. Ее сила будет равна 5 баллам. У метеопатов возможны мигрени и головные боли, раздражительность и скачки давления.

16 апреля будет очень сильная буря

Поэтому нужно следовать обычным правилам при таких магнитных ударах:
- Высыпайтесь.
-Не вступайте в конфликты.
-Избегайте общения с агрессивными людьми.
-Пейте больше чистой воды, используя лимон.
-Не переедайте и не пейте алкоголь.
-Не курите.
-Занимайтесь спокойным трудом.
-Гуляйте на свежем воздухе.
-Измеряйте давление.
-Если состояние слабости – то полежите, подняв ноги на возвышенность. Закройте шторы.

 

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