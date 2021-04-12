Размытые дороги: Несут ли на руках покойников до могилы на кладбище ритуальщики Бердска. Смотрите видео
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Размытые дороги: Несут ли на руках покойников до могилы на кладбище ритуальщики Бердска. Смотрите видео

2:26:344/12/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Проехать везде можно. Конечно, из-за талых вод на дорогах местами лужи и распутица. Центральные дороги подсохли, на внутриквартальных распутица и лужи, но они проходимы для машины", - рассказал работник погоста Сергей. "Курьер. Среда. Бердск" проверил, как обстоят дела с дорогой в последний путь.

Снег тает на кладбище Бердска
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Весна, тает снег, распутица. На бердском кладбище дороги раскисли и проехать проблематично. Бердчане жалуются, что сложно организовать похороны, что приходится чуть ли не от входа на кладбище нести гроб на руках, поскольку невозможно подъехать на машине к месту захоронения, жалуются на разбитые дороги и колею по колено.

- Последний приют весной в Бердске превращается в сплошное препятствие, которое нужно преодолеть родным, чтобы предать земле тело умершего родного человека,- рассказывают жители Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» решил посетить бердское кладбище, посмотреть на состояние дорог и показать читателям. Проехать везде можно. Конечно, из-за талых вод на дорогах местами лужи и распутица. Центральные дороги подсохли, на внутриквартальных распутица и лужи, но они проходимы для машины.

- В целом ситуация нормальная с подъездами на кладбище к местам захоронений. Возникают проблемы, если происходит подзахоронение в квартале, расположенном среди деревьев, вот там снег ещё и сыро. По внутрикладбищенским дорогам проезжаем, проблем нет. Понятно, что тает снег, у нас в городе порой дороги хуже, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» сегодня работники ритуального агентства «Ангел».

Работники кладбища просят посетителей оставлять машины за воротами, особенно если машина тяжелая и разбивает дорогу.
- Зимой и грейдер чистит дороги на кладбище, стараемся содержать дороги в порядке. К местам новых захоронений дорога нормальная. Сложности только внутри кварталов, снег не сошел, тает, вода бежит. Машины разбивают дорогу непросохшую. Пока распутица, лучше не ездить, подождать буквально неделю — всё просохнет, - рассказал Сергей, работник кладбища.

Дорога на кладбище за сторожкой
Домик сторожа на кладбище в Бердске
Один из въездов на кладбище
Дороги постепенно высыхают
Центральная дорога на кладбище Бердска
Снег быстро тает
Центральный въезд на кладбище
Въезд на бердское кладбище
Первый въезд на кладбище
Снег тает на могилах
Сохнут лужи на дорогах кладбища
Проехать по дорогам кладбища Бердска уже можно
Талые воды на дорогах на кладбище Бердска
Проехать по дорогам на кладбище можно


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