Размытые дороги: Несут ли на руках покойников до могилы на кладбище ритуальщики Бердска. Смотрите видео

Весна, тает снег, распутица. На бердском кладбище дороги раскисли и проехать проблематично. Бердчане жалуются, что сложно организовать похороны, что приходится чуть ли не от входа на кладбище нести гроб на руках, поскольку невозможно подъехать на машине к месту захоронения, жалуются на разбитые дороги и колею по колено.
- Последний приют весной в Бердске превращается в сплошное препятствие, которое нужно преодолеть родным, чтобы предать земле тело умершего родного человека,- рассказывают жители Бердска.
«Курьер. Среда. Бердск» решил посетить бердское кладбище, посмотреть на состояние дорог и показать читателям. Проехать везде можно. Конечно, из-за талых вод на дорогах местами лужи и распутица. Центральные дороги подсохли, на внутриквартальных распутица и лужи, но они проходимы для машины.
- В целом ситуация нормальная с подъездами на кладбище к местам захоронений. Возникают проблемы, если происходит подзахоронение в квартале, расположенном среди деревьев, вот там снег ещё и сыро. По внутрикладбищенским дорогам проезжаем, проблем нет. Понятно, что тает снег, у нас в городе порой дороги хуже, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» сегодня работники ритуального агентства «Ангел».
Работники кладбища просят посетителей оставлять машины за воротами, особенно если машина тяжелая и разбивает дорогу.
- Зимой и грейдер чистит дороги на кладбище, стараемся содержать дороги в порядке. К местам новых захоронений дорога нормальная. Сложности только внутри кварталов, снег не сошел, тает, вода бежит. Машины разбивают дорогу непросохшую. Пока распутица, лучше не ездить, подождать буквально неделю — всё просохнет, - рассказал Сергей, работник кладбища.
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