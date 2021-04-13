Точное время сухура и ифтара в месяц Рамадан 2021 по датам

13 апреля для всех мусульман начался пост Рамадан. рамадан - это и праздник, и название месяца по лунному календарю и праздник. Длится пост ровно 30 дней в 2021 году. Его длительность зависит от длительности лунного месяца.
По окончании поста отмечается большой праздник Ураза-байрам, он начнется 12 мая 2021 года после захода солнца.
Пост Рамадан является обязательным для всех мусульман и считается самым главным. Это один из 5 столпов ислама. Цель его - духовно развиваться и приблизится к Богу, искореняя все плохие помыслы и очищая душу от греха.
Все дни поста делятся на 2 периода. Это дневное время суток и ночное время суток. Меж ними есть четкая граница - время смены периодов определяется по лунному календарю, где казано время захода и восхода солнца.
Утром у мусульман наступает сухур - утренний прием пищи, а вечером после заката - ифтар - вечерний прием пищи.
Чтобы не нарушать пост, все мусульмане должны четко соблюдать время сухура и ифтара.
Время сухура и ифтара на пост Рамадан в 2021 году (расчёт сделан по московскому времени):
Дата Сухур - Ифтар
13 апреля 03.32 - 19.35
14 апреля 03.29 - 19.37
15 апреля 03.25 - 19.39
16 апреля 03.22 - 19.41
17 апреля 03.18 - 19.43
18 апреля 03.14 - 19.45
19 апреля 03.11 - 19.47
20 апреля 03.07 - 19.49
21 апреля 03.03 - 19.51
22 апреля 03.00 - 19.53
23 апреля 02.56 - 19.55
24 апреля 02.52 - 19.57
25 апреля 02.48 - 19.59
26 апреля 02.44 - 20.02
27 апреля 02.40 - 20.04
28 апреля 02.39 - 20.06
29 апреля 02.37 - 20.08
30 апреля 02.36 - 20.10
1 мая 02.35 - 20.12
2 мая 02.34 - 20.14
3 мая 02.33 - 20.16
4 мая 02.32 - 20.18
5 мая 02.30 - 20.20
6 мая 02.29 - 20.22
7 мая 02.28 - 20.24
8 мая 02.27 - 20.26
9 мая 02.26 - 20.27
10 мая 02.25 - 20.29
11 мая 02.24 - 20.31
12 мая 02.23 - 20.33