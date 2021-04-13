Точное время сухура и ифтара в месяц Рамадан 2021 по датам
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Точное время сухура и ифтара в месяц Рамадан 2021 по датам

9:20:224/13/2021Фото: pixabay
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Утром у мусульман наступает сухур - утренний прием пищи, а вечером после заката - ифтар - вечерний прием пищи. Чтобы не нарушать пост, все мусульмане должны четко соблюдать время сухура и ифтара.

рамадан, люди
Утренний прием пищи называется сухур, вечерний - ифтар
Сюжет: Обряды мусульман
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13 апреля для всех мусульман начался пост Рамадан. рамадан - это и праздник, и название месяца по лунному календарю и праздник. Длится пост ровно 30 дней в 2021 году. Его длительность зависит от длительности лунного месяца.

По окончании поста отмечается большой праздник Ураза-байрам, он начнется 12 мая 2021 года после захода солнца.

Пост Рамадан является обязательным для всех мусульман и считается самым главным. Это один из 5 столпов ислама. Цель его - духовно развиваться и приблизится к Богу, искореняя все плохие помыслы и очищая душу от греха.

Все дни поста делятся на 2 периода. Это дневное время суток и ночное время суток. Меж ними есть четкая граница - время смены периодов определяется по лунному календарю, где казано время захода и восхода солнца.

Утром у мусульман наступает сухур - утренний прием пищи, а вечером после заката - ифтар - вечерний прием пищи.

Чтобы не нарушать пост, все мусульмане должны четко соблюдать время сухура и ифтара.

 

Время сухура и ифтара на пост Рамадан в 2021 году (расчёт сделан по московскому времени):

Дата Сухур - Ифтар

13 апреля 03.32 - 19.35

14 апреля 03.29 - 19.37

15 апреля 03.25 - 19.39

16 апреля 03.22 - 19.41

17 апреля 03.18 - 19.43

18 апреля 03.14 - 19.45

19 апреля 03.11 - 19.47

20 апреля 03.07  - 19.49

21 апреля 03.03 - 19.51

22 апреля 03.00 - 19.53

23 апреля 02.56 - 19.55

24 апреля 02.52 - 19.57

25 апреля 02.48 - 19.59

26 апреля 02.44 - 20.02

27 апреля 02.40 - 20.04

28 апреля 02.39 - 20.06

29 апреля 02.37 - 20.08

30 апреля 02.36 - 20.10

1 мая 02.35 - 20.12

2 мая 02.34 - 20.14

3 мая 02.33 - 20.16

4 мая 02.32 - 20.18

5 мая 02.30 - 20.20

6 мая 02.29 - 20.22

7 мая 02.28 - 20.24

8 мая 02.27 - 20.26

9 мая 02.26 - 20.27

10 мая 02.25 - 20.29

11 мая 02.24 - 20.31

12 мая 02.23 - 20.33

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постпраздникирамадансухурифтарточное время
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