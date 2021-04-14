Турция и Танзания закрыты до 1 июня 2021: Как россиянам вернуть 32 млрд рублей за туры - подробное разъяснение от Ростуризма

Заявление оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сделанное в понедельник, 12 апреля, стало настоящим шоком более чем для полумиллиона россиян. С 15 апреля до 1 июня 2021 года полностью приостановлено чартерное и регулярное авиасообщение с курортами Турции. Также закрыты полеты и в Танзанию — одну из первых стран, открывших границы с Россией после тотального локдауна в прошлом году.
Причина этому — все та же коронавирусная инфекция. За последние месяцы в Турции ежесуточно фиксировалось по 10–15 тысяч новых случаев, а в апреле показатель и вовсе подскочил до 55 тысяч заболевших в день. В ситуации с Танзанией запреты связаны еще и с ростом числа заболевших малярией.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на сегодняшний день жители страны уже купили больше 533 тысяч путевок, на общую сумму порядка 32 млрд рублей, выпадающих как раз на период ограничений. Из них почти половина — семьи с детьми. В Танзании планировали отдохнуть еще 7 тысяч человек.
Само собой, главный вопрос, встающий перед несостоявшимися туристами — можно ли как-то вернуть потраченные деньги или хотя бы обменять уже оплаченный тур на поездку в другую страну.
Как вернуть деньги
Согласно разъяснениям Ростуризма, вопросы возврата денег нужно обсуждать с туроператором. При этом деньги за аннулированные туры с вылетом после 1 июня 2021 года гражданам вернут, за вычетом уже понесенных туроператором расходов. Кто не согласится с размером вычета, его можно будет оспорить в суде, причем бремя доказательства потраченных денег ляжет на туроператора.
Однако что же делать тем, чей вылет должен был состояться как раз с 15 апреля до 1 июня «Курьер. Соеда. Бердск» составил памятку на основе рекомендаций Ростуризма.
Что могут сделать те, кто уже оплатил отдых в Турции или Танзании с 15 апреля до 1 июня:
1. Перенести в другую страну.
Этот вариант необходимо обсудить со своим туроператором, у которого была куплена путевка. Вполне вероятно, что придется доплатить, в зависимости от разницы стоимости уже оплаченного тура и цены на новом месте. К слову, сайты-агрегаторы по продаже авиабилетов уже фиксируют, что число запросов на полеты в Египет, Тунис и Иорданию выросло почти вдвое. Соответственно стоит ждать и роста цен по этим направлениям.
В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже заявил, что здравницы региона готовы принять соотечественников, вместо турецких пляжей.
2. Перенести поездку на другие даты.
В Ростуризме подчеркнули, что ограничения на полеты временные и вполне возможно, что к лету ситуация нормализуется. Если турист готов рискнуть, туроператор наверняка пойдет ему навстречу и согласится перенести поездку. Опять же, в данном случае может возникнуть необходимость доплатить разницу в стоимости.
3. Отменить поездку и вернуть деньги
Согласно ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» гражданин России вправе вернуть деньги за поездку, если та сорвалась по независящим от него обстоятельствам. Прекращение полетов между странами — как раз такой случай.
Для этого нужно будет написать заявление в соотетствующей форме (можно найти на сайте Роспотребнадзора) и передать его туроператору через турагента. После согласования возврата с отелями-партнерами и авиакомпаниями, туроператор перечислит деньги агентству, удержав фактически понесенные расходы, а то - несостоявшемуся клиенту.
Если туроператор удержал слишком много или вовсе отказывается возвращать деньги.
В этой ситуации Ростуризм однозначно рекомендует обращаться в суд. Закон полностью на стороне граждан, а доказательство размера вычета из компенсации — бремя туроператора. Более того в этом случае появляется возможность также взыскать компенсацию морального вреда.
Кто еще может улететь отдыхать?
Туристы, чей вылет планировался на сегодняшний день, 14 апреля, гипотетически еще могут успеть улететь отдыхать. Другой вопрос, что многие бояться застрять за границей, ведь обратный рейс наверняка выпадает на даты, когда ограничения уже будут в силе.
В Ростуризме на этот счет советуют не беспокоиться и спокойно отдыхать — обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты. Но все же ведомство рекомендует обсудить этот вопрос с туроператором и уточнить изменения в расписании. Самостоятельным туристам советуют следить за новостями авиакомпании, ответственной за перевозки.
- Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания туров. Туристы же, которые решат вернуться раньше, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Что касается туристов, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, то они также смогут вернуться в Россию планово. Вместе с тем мы рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых вы приобрели авиабилеты, - говорит руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Можно ли вернуть деньги за сегодняшний рейс?
К сожалению, отмена туров, начинающихся с 14 апреля, страховым случаем не считается и при попытке вернуть деньги могут возникнуть проблемы. Поэтому возможность вернуть деньги за такой тур зависит, в первую очередь, от готовности туроператора идти навстречу клиенту.
Что касается авиакомпаний, они тоже действуют, в первую очередь, исходя из собственных предпочтений. Так «Аэрофлот» позволит без штрафа вернуть билеты, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня, а S7 предлагает оформить возврат билета без штрафа для туристов, вылетающих в Турцию 14 апреля.
Между тем, недавно «Курьер. Среда. Бердск» писал об упрощении правил въезда туристов в королевство Таиланд. Еще одно популярное у россиян направление, которое после пандемии стало гораздо менее доступным из-за введенных властями страны ограничений.