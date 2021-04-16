СК показал фото и виде из города Обь, где утонул 6-летний мальчик
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СК показал фото и виде из города Обь, где утонул 6-летний мальчик

4:07:214/16/2021Фото: СК по НСО
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"Поисковые мероприятия продолжаются", - сообщают следователи сегодня, 16 апреля.

6-летний мальчик утонул в реке города Обь

СК Новосибирской области опубликовал фото и видео из города Обь, где погиб 6-летний мальчик. Как ранее сообщалось, СК уже завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. О трагедии стало известно 15 апреля. Уже установлено, что мальчик с друзьями гулял на улице по городу. Около 18 часов дети стали расходится, ребенок пошел за мячом, который находился у реки. После этого времени ребенка не видели.

Уже точно известно, что мальчик зашел в водоем и утонул. Водолазы прочесывают десятки километров реки, местность вдоль реки обследуют правоохарнители.

- Поисковые мероприятия продолжаются, - сообщают следователи сегодня, 16 апреля.

По словам очевидцев происшествия, ребёнок заходил в воду. Его могло засосать в коллектор.

Проводились поисковые работы по поиску тела

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